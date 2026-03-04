アフィリエイト関係者向けダークパターン対策講座を一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2026年3月10日（火）午後に無料オンライン配信。2026年3月31日（火）まで無料の録画視聴も可能。
令和7年度東京都講師派遣型コンプライアンス講習会として、一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）の主催で『アフィリエイト関係者向けダークパターン対策講座』を2026年3月10日（火）午後に無料オンライン配信致します。
池本法律事務所の池本誠司弁護士を講師としてお招きし、アフィリエイト関係者（とくに広告主側）を主な対象に、ダークパターンの特徴や景品表示法上の問題点、日本のアフィリエイト関係者に求められる取り組み等についてご講演いただきます。
日本アフィリエイト協議会（JAO）の会員は広告主をはじめ、ASP、広告代理店、アフィリエイター、ブロガー、インフルエンサー、法人メディア運営者など、どなたでも無料でご視聴いただけます。また、日本アフィリエイト協議会の正会員と提携している広告主とアフィリエイトメディア運営者も無料でご視聴いただけます。
本講座は開催終了後、録画配信を2026年3月31日（火）23時59分まで実施いたします。会員ならびに会員から紹介された個人・法人いずれも無料で録画視聴頂けますので、当日ご都合が合わずリアルタイムでご視聴いただけない方は、ぜひ録画視聴枠にお申込みください。
2026年3月10日（火）開催の『アフィリエイト関係者向けダークパターン対策講座』の視聴をご希望頂ける方は、【2026年3月9日（月） 正午】までに会員向けメルマガもしくは会員限定SNSに掲載されているフォームよりお申し込み下さい（※録画視聴は3月31日[火]正午まで受付）。
【JAO】アフィリエイト関係者向けダークパターン対策講座、2026年3月10日（火）午後に無料オンライン開催
https://www.japan-affiliate.org/news/darkpatterns20260310/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
アフィリエイト関係者向けダークパターン対策講座：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催：
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
■日時：
2026年3月10日（火） 14時00分～16時00分まで（配信開始14:00～）
（池本誠司弁護士のご講義時間 14時30分～16時00分）
■開催形式：
オンライン配信（Zoomミーティング）
■録画配信期限：
2026年3月31日（火）23時59分まで
■定員：
オンライン視聴は先着100名（※録画視聴は無制限）
■対象：
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）の全会員（正会員・賛助会員・一般会員）
ならびに、JAO正会員と提携している広告主＆アフィリエイター（個人・法人どちらでも可）
■会費：
無料
■締切：
2026年3月9日（月） 正午まで（録画視聴は3/31[火]正午まで受付）
≪当日スケジュール≫
14:00～14:15 オンライン配信開始（映像と音声のテスト）
14:15～14:30 日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局よりご挨拶
14:30～16:00 アフィリエイト関係者向けダークパターン対策講座
16:00 オンライン配信終了
※当日の状況によって時間が前後する場合もあります。
■講師紹介「池本誠司 弁護士」
昭和53年明治大学法学部卒業
昭和57年弁護士登録（埼玉弁護士会所属）
主著に「特定商取引法ハンドブック」、「消費者法講義」、「割賦販売法」、「条解・消費者三法」（いずれも共著）等
【主な活動】
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長（平成23、24年度）
