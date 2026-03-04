アフィリエイト関係者向けダークパターン対策講座を一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2026年3月10日（火）午後に無料オンライン配信。2026年3月31日（火）まで無料の録画視聴も可能。

