ドイツ発の老舗キッチンウェアブランド、ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社(本社：岐阜県関市、代表取締役：アンドリュー ハンキンソン)は、新世代のハイブリッドクックウェアシリーズ「ZWILLING Peak(ツヴィリング ピーク)」を、2026年3月4日(水)より全国で一斉発売いたします。*シチューポット20cmのみ5月下旬より発売予定









ZWILLING PeakはPFAS不使用の新コーティング「CERAFORCE(R) HyCoat」と、均一な熱伝導を実現する全面3層構造「SIGMA(R) Clad」を組み合わせたハイブリッドクックウェアです。高精度なマイクロエングレービング技術によって生み出された、ステンレスの凸部とノンスティック・コーティングの凹部から成る独自のハニカム構造を採用。これにより、ステンレス特有の焼き付けと、卵料理など繊細な調理に適したノンスティック性能を両立します。耐久性が高く金属ツールも使用できるため、調理器具の安全性を重視される方はもちろん、耐久性・実用性・デザイン性を求める方にもおすすめのシリーズです。





ステンレスとノンスティックを融合した次世代ハイブリッド・クックウェア「ZWILLING Peak」





■素材

本体： ステンレス/アルミニウム

内面： CERAFORCE(R) HyCoatコーティング(セラミック加工＋

マイクロエングレービングを施したハニカム構造部分はステンレス)

■本体構造： SIGMA(R) Clad 3-Ply (全面3層)

■底厚 ： 3mm

■ガス・IHを含む全ての熱源対応(電子レンジ除く)、オーブン使用可(200℃まで)

■食洗機OK、10年保証(内面コーティング部除く)

■金属製ツール使用可

■中国製









■ 「ZWILLING Peak」の3つの特徴 ■

その1 「 CERAFORCE(R) HyCoat 」コーティングでステンレスの焼き付けの美味しさとこびりつきにくさを両立





Ceraforce Hycoat コーティング





PFAS不使用のステンレスクックウェアは本来、耐久性が高く蓄熱性にも優れ、安心して長く使える調理器具である一方で、「扱いが難しそう」「焦げ付きやすい」というイメージから、興味はあっても最初の一歩を踏み出せない方が多いのも事実です。





Zwilling Peakは、そんな不安を払拭するために独自のマイクロエングレービング技術を「CERAFORCE(R)HyCoat 」コーティングに採用。微細な凸部にはステンレス、凹部にはセラミック・コーティングを施すことで、ステンレスの強みであるしっかりとした焼き付けによる食材の旨味を引き出し、セラミック・コーティングによるノンスティック性能でこびりつきにくさを両立した新しいハイブリッド構造を実現しました。ステンレスフライパンを使ってみたいけれど自信がない。そんな方に安心して選んでいただけるはじめての一枚におすすめです。





その2 耐久性と美しさを支える、全面3層構造「SIGMA(R) Clad」とチタン強化ステンレス外層





Sigma Cladとチタン強化ステンレスが外層





クックウェア全体に約2mmのアルミをステンレスで挟んだ全面3層構造「SIGMA(R) Clad」を採用。熱伝導性の高いアルミを介して底面からフチまで効率よく熱が伝わり、ムラのない思い通りの仕上がりに。また、保温性の高いステンレスのおかげで、弱火でじっくり煮込む料理にも最適です。外側にはチタンを配合したステンレス鋼を組み合わせることで、耐食性・耐久性を強化。食洗機での使用や、収納時の出し入れによる微細なキズやサビにも強く、美しい外観を長くキープします。さらに、縁にはアルミ芯をしっかり覆う「クローズドリム(折り返し)」構造を採用。アルミの露出による腐食や劣化を防ぎ、長期間の使用でも層のはがれや縁の欠け・変形が起こりにくい仕様に仕上げています。注ぎやすさと美しさを両立した設計で、毎日の調理をより快適に長く、美しく、安心して使い続けられる一台です。





その3 プレミアム感と実用性を兼ね備えたデザイン





プレミアム感と実用性を兼ね備えたデザイン





■ 商品ラインナップ(税込価格)

2026年3月4日(水)より、以下のラインナップで全国一斉発売いたします(2月24日より順次出荷開始)。





ZW Peak フライパン 20cm：9,900円

ZW Peak フライパン 24cm：10,450円

ZW Peak フライパン 26cm 蓋付：13,200円

ZW Peak フライパン 28cm：12,100円

ZW Peak ソースパン 16cm 蓋付：9,900円

ZW Peak ストックポット 24cm 蓋付：17,600円

ZW Peak フライパン2pcセット(20cm+26cm)：18,700円

※シチューポット 20cm 蓋付(14,300円)のみ、5月下旬より発売予定です。





商品写真・スリーブ・パッケージボックススイメージ





■お客様のお問い合わせ先

ブランド名： ZWILLING(ツヴィリング)

社名 ： ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社

TEL ： 0120-75-7155

URL ： http://www.zwilling.jp