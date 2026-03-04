コモン・センス合同会社(所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-1-6／代表社員：工藤 雅子)が運営する北海道函館市栄町の一棟貸別荘SHOGUN VILLA 函館 by Takadayaは、2026年6月29日に開業1周年を迎えます。これを記念し、2026年3月1日～5月31日の期間中、2泊以上ご宿泊いただいた“本記事をご覧になった方限定”で、地元の函館ワインをボトル1本プレゼントするキャンペーンを実施いたします。





対象期間： 2026年3月1日～5月31日

対象条件： ・2泊以上のご宿泊

・予約時に「1周年記事を見た」と記載

歴史ある建築空間で、地元の恵みである函館ワインとともに、春の函館をゆったり堪能していただく特別企画です。





メインベッドルーム

メインダイニングテーブル





【2025年の来函外国人宿泊客数、前年同期比約11.6％増へ】

地域観光の動きとして、函館市発表データによると2025年度上期の来函外国人宿泊客数は約 22万6,000人で、前年同期の約20万2,000人と比較すると約2万4,000人の増。前年同期比約11.6％増の過去最多を記録しました。

2025年度上期(4～9月)における函館市の観光入込客数はおよそ342万7,000人で、前年同期比では微減となりましたが、国際線ネットワークの拡大やインバウンド需要の回復があり、春～初夏にかけての観光活性化が期待されています。2025年には韓国・台湾との国際線ネットワークも強化され、函館は再び“国際観光都市”として注目を集めています。





そのような中、函館で歴史的建築物をリノベーションした宿泊施設が外国人観光客に人気です。築100年を超えるレンガ倉庫をリノベーションしたNIPPONIA HOTEL 函館港町は、クラッシックな魅力が話題となっており、人気漫画『ゴールデンカムイ』にも登場する旧ロシア領事館は2025年に開業され早くも注目の的です。また、2026年3月開業した「旧相馬家 Kazeno Heritage」は国指定重要文化財「旧相馬家住宅」をホテルとして再生され関心を寄せられています。









【記憶に残る宿として今、100年の時を超えて】

2025年6月29日、函館で新たな歴史建造物をリノベーションした貸別荘SHOGUN VILLA 函館 by Takadaya が誕生しました。函館駅から車で約5分、市電の最寄駅からは徒歩5分の栄町に位置し、西部地区と呼ばれる観光中心エリアに近接しています。約180平米の広々とした空間に、3寝室、浴室、シャワールーム、サウナを完備。石庭もあるため夏季限定でバーベキューも楽しめます。本施設は1日1組限定という高付加価値型宿泊モデルとして、文化保存と観光需要を両立する新たな地域再生事例として注目されています。





開業以降、国内外から多くのゲストを迎え、開業以降、掲載プラットフォーム上の全レビューにおいて★5の評価を維持しています(2026年1月時点)。本国内のみならず、米国(バージニア州・テキサス州・ハワイ州・カリフォルニア州)、香港、中国など海外からの宿泊者も多く、国際的な支持を集めています。





建物の大部分はひのきが使用されており、耐久性や保存性にも長けた造りです。模様の美しい欄間などの味わい深い日本家屋の特徴は残しつつ北海道内の木材を使用したダイニングテーブルなど素材にこだわったリノベーションが行われています。









【三度の大火を乗り越えたレンガ造りの「蔵」】

「SHOGUN VILLA 函館 by Takadaya」は元々、営林署職員だった物史証さん(ものふみ あかし・故人)の祖母、物史タミさんの自宅として1936年(昭和11年)に建てられました。モルタルを吹き付けて模様をつける耐火工法の外壁「ドイツ壁」やデザインに富んだ欄間など建築当初からのしつらえも残っています。住居部分と接続するレンガ造りの「蔵」は築100年前後と推定され、過去3度の大火を乗り越えたという希少さから2010年には函館の保存建築物を表彰する「歴風文化賞」(函館の歴史的風土を守る会主催)を受賞しています。床を貼り直し、昔から設置されていたピアノを移動。2階建ての1階部分は、国内外のお客様が函館の奥深い歴史を感じながら過ごせる空間として再生されています。





祖父の代からこの建物を守ってきた物史氏からは「函館も趣のある歴史的な建物がだんだんと少なくなっております。非常に古い建物で維持管理は大変だと思いますが、世界の多くの方に歴史の息吹を感じていただけると先祖も喜ぶと感じています。」とのコメントをいただいています。





貸別荘オーナー工藤より「自然素材を使った函館のリノベーションを手掛ける建築デザイナーさんの技術と函館で生まれ育った空間プロデューサーさんの素晴らしいご協力により、未来に繋ぐ形で残せたことが何より嬉しいです。数年前に初めて訪れた函館。日本と海外の文化が繊細に溶け合い、歴史が紡ぎ出すその風景には胸を打たれるものがありました。その独特で幻想的な雰囲気がいつまでもこの場所に立ち止まりたいと思わせ、この風景を守ってきた人々の想いが素晴らしいと感じました。多くの人々がこの家に息づく函館の歴史を体験し、この地域とともに心豊かに成長し続ける宿でありたいと願っています。」









《SHOGUN VILLA 函館 by Takadaya 概要》

HP ： https://shogunvilla.wixsite.com/home

所在地 ： 〒040-0041 北海道函館市栄町11-15

宿泊案内： 365日対応

宿泊予約： https://www.airbnb.jp/rooms/1445983407970963978?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=c62ddb7c-f28c-46cd-b416-c0c1592a29ab

運営会社： コモン・センス合同会社

代表 ： 工藤 雅子

管理会社： 合同会社コルディス