高知のクラフトビール醸造所TOSACO(高知カンパーニュブルワリー)は、2026年3月18日(水)に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「土佐っておいしい！食の商談会2026」(主催：高知県)に出店いたします。





TOSACO「土佐っておいしい！食の商談会2026」に出店





本イベントは、高知の豊かな自然と食文化を軸に、県内の食品・飲料メーカーが全国のバイヤーと出会う場として開催される商談会です。





TOSACOはこれまで、様々なイベント出展を通じて「高知発クラフトビール」の魅力を全国に発信してきました。今回の商談会では、“高知らしさ”をより深く感じていただけるよう、地元食材を使った限定ビールや通年商品の試飲を予定しています。









代表銘柄の「土佐IPA」や「ゆずペールエール」などには、高知産の柚子や土佐文旦など地元特産品を使用。高知の風土、素材、人の想いを一杯のビールに込め、地域の個性を体感できる味わいが特徴です。









■商談会での出会いを実需につなぐ提案力

TOSACOのクラフトビールは、単に地元原料を使用しているだけでなく、「高知産」という明確なストーリーがあるため、地方フェアや地域色を打ち出した売場づくりに最適です。自社醸造による安定した供給体制と柔軟なロット対応により、導入時のリスクを最小限に抑えられる点もバイヤーにとって魅力です。

また、自然や文化をモチーフにしたデザイン性の高いパッケージで売場の差別化にも貢献いたします。観光地・土産・ギフト展開を視野に入れた販促協働も可能なため、今後の販路拡大へ向けた新たな商談機会が期待できます。





TOSACOは、今後も“高知から日本をおいしくする”をテーマに、地域連携や観光地との取り組みを通じてクラフトビール文化の裾野を広げていきます。









【出展概要】

イベント名 ： 土佐っておいしい！食の商談会2026

開催日時 ： 2026年3月18日(水)10:00～16:00

会場 ： 東京都立産業貿易センター 浜松町館

主催 ： 高知県

公式サイト ： https://www.kochi-gaisho.com/meeting/2675/

TOSACO公式サイト： https://tosaco.beer