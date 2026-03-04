株式会社トゥービーソフトジャパン(所在地：東京都千代田区外神田)は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトにて開催される、RX Japan主催「Japan IT Week 2026春展」内の「ソフトウェア受託開発・開発支援展」に初出展いたします。





Japan IT Week 2026春展





当社は、全世界で累計10,700以上の導入実績を有するマルチプラットフォームの開発技術を背景に、エンタープライズ領域におけるUI/UX強化と業務システムのモダナイゼーションを支援しています。





出展ブースでは実機デモを通じて、ワンソース・マルチユース(OSMU)を実現するローコード開発プラットフォーム「NEXACRO N」の特長を実際にご体験いただけます。

あわせて、最新機能である「AIサポート」「UXPro」「DXChart」についても解説し、DX推進や業務システムのモダナイゼーションを検討されている方にとって、具体的なヒントとなる体験をお届けします。





トゥービーソフトジャパンは、「Japan IT Week 2026春展 ソフトウェア受託開発・開発支援展」への初出展を通じて、ご来場の皆さまに「NEXACRO N」の価値を実感いただける機会を提供してまいります。









■「Japan IT Week 2026春展」

日時 ： 2026年4月8日(水)～10日(金)10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト 東ホール1-3,7,8、西ホール1-4

(〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)

申込 ： https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html









■「Japan IT Week」とは？

年間38分野106本の展示会を主催するRX Japan主催の日本最大のシステム開発・運用・保守に関するIT総合展。東京・大阪・名古屋で年4回開催されている。「ソフトウェア受託開発・開発支援展」、「組込み・エッジ・IoT開発EXPO」、「情報セキュリティEXPO」、「データセンターEXPO」、「IT人材不足対策EXPO」、「情シス応援EXPO」の6つの展示会で構成されており、2026年春展の予定来場者数は約60,000人を想定。









■会社概要

社名 ：株式会社トゥービーソフトジャパン

所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル10階

設立 ：2005年7月20日

代表取締役CEO ：キム・モランヒ