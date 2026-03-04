「バイオ技術の力で世界を幸せに」をコンセプトに、人の暮らしに密着したバイオ商品を製造・販売している株式会社フローラ(三重県四日市市馳出町3丁目39番地、代表取締役社長：川瀬 善靖)は、2025年12月より全国のホームセンターや園芸店で順次先行販売中の『フローラが作った肥料』を2026年3月2日(月)より、フローラ公式通販(0120-86-1261)およびフローラ公式ネットショップ( https://www.hb-101.co.jp/ )にて販売を開始いたしました。





フローラが作った肥料_1kg

フローラが作った肥料_1kg(裏面)





■開発背景

近年、屋外での家庭菜園やガーデニングはもちろん、室内で植物を楽しむ方も増え、「安心して使える肥料を選びたい」とのお声をいただくことが増えました。

そこで、これまで植物本来の力を引き出す天然由来の植物活力液『HB-101』で世界中の農家・園芸家に愛され続けてきた技術と経験を活かし、様々な植物に使用できる肥料を開発いたしました。





三重県SDGs推進パートナーとして

「2．飢餓をゼロに：環境負荷を抑えつつ、安定的な食料生産基盤を支えます」

「6．安全な水と衛生を確保する・15．陸の豊かさも守ろう：化学肥料の過剰使用による土壌・水質汚染を軽減することで、持続可能な土地・水環境の保全に寄与します」

「12．つくる責任・つかう責任：食品残渣や農業副産物といった未利用資源を価値ある肥料原料に変換することで、資源の有効利用を促進します」

の達成に貢献すると同時に、農林水産省が掲げる「みどりの食料システム戦略」でもある2050年までに化学肥料使用の削減といった目標の実現を後押しします。









■商品特長

1.国産原料100％

国産原料のみを使用し、合成された原料は一切使用していません。

畜産現場の未利用資源を活用した、持続可能な農業を支えます。





2. バランス設計(N:P:K＝5:5:5＋Mg1)

三要素を均等配合し、さらにマグネシウムが加わることで、土壌中の微生物の活動を活性化し、土の保水性・通気性・有機物含有量を高めるため、健全な土壌環境の維持に寄与します。これにより化学肥料や農薬への依存度を抑制し、環境負荷を低減した農業を推進します。





・チッソ(N) ： 葉や茎の健やかな生育をサポートします

・リンサン(P) ： 根張りや花・実のつきを良くします

・カリ(K) ： 耐病性や環境ストレスへの耐性を助け、根の発達をサポートします

・マグネシウム(M)： 葉緑素の形成を助け、光合成をサポートします





3. 全植物対応・元肥／追肥どちらも可能

植え付け時の元肥としても、生育途中の追肥としても活用でき、家庭菜園から本格栽培まで幅広く対応します。





4. 『HB-101』シリーズとの併用で相乗効果

植物活力液『HB-101』シリーズとの併用により、土壌環境と植物体の両面から健やかな生育をサポートし、自然由来の栽培を志向する方に最適な組み合わせです。





5.選べるサイズ

用途に応じて、500g(1,280円)、1kg(1,980円)、2kg(2,980円)の3種類をご用意しています。

全てのサイズにチャックが付いているので、保存に便利です。





フローラが作った肥料(中身)





■『HB-101』シリーズ

天然植物活力液「HB-101」

https://www.hb-101.co.jp/products/detail/148

「顆粒HB-101」 https://www.hb-101.co.jp/products/detail/145





これまで世界50ヵ国以上で愛されている当社の主力商品です。

スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し混合した植物活力液で「植物の活力化」「バランスの良い土壌作り」「植物の免疫活性」があります。

100％天然植物成分で、減農薬栽培、有機栽培に最適で、野菜や果実、花など、あらゆる植物にご利用いただけます。









■会社概要

商号 ： 株式会社フローラ

代表者 ： 代表取締役社長 川瀬 善靖

本社所在地： 〒510-0855 三重県四日市市馳出町3丁目39番地

設立 ： 1982年(昭和57年)10月 13日

事業内容：

1) 化粧品の製造、販売

2) 医薬品及び医薬部外品の製造、販売

3) 化学薬品の製造、販売

4) 杉、檜、松、オオバコの抽出エキスを含んだ植物用栄養活力液の製造、販売

5) 植物性消臭液の製造、販売

6) 植物性混合飼料の製造、販売

7) 農産物の生産販売

8) 調味料、香辛料、甘味料等食品添加物の製造、販売

9) 杉、檜、松、オオバコの抽出エキスを主成分とする健康食品・飲料水の製造、販売

10) 前各号に附帯する一切の業務





資本金： 1,000万円

URL ： https://flora.organic/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 フローラ 公式通販

TEL ： 0120-86-1261(8時半～17時半、日祝休み)

お問い合わせフォーム： https://www.hb-101.co.jp/contact