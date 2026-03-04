ナリコマグループ(本社：大阪市淀川区、以下 ナリコマ)は、従業員の健康増進とウェルビーイングの向上を目的としたスポーツ活動の促進・支援への取り組みが評価され、スポーツ庁が実施する「スポーツエールカンパニー」に2年連続で認定されましたのでお知らせいたします。





社内部活「ナリカツ」が14部・210名へ拡大





■スポーツエールカンパニー認定制度とは

スポーツ庁が、従業員の健康促進をめざす企業を対象に、スポーツ活動への支援や推進体制を評価し認定する制度です。ナリコマでは、会社公認の部活動制度「ナリカツ」を通じた継続的な運動機会の創出とコミュニケーション活性化への取り組みが高く評価され、昨年に続く2年連続の認定に至りました。









■評価されたナリコマの取り組み：拡大中の社内部活「ナリカツ」

ナリコマでは、従業員の心身の健康と社内コミュニケーションの活性化を目的として、2024年から会社公認の部活動を推進し、活動費用の一部を支援しています。

スタートから約1年が経過し、昨年の初認定時(9部活・延べ100名)から、現在は14の部活動、210名の従業員が参加する規模へと大きく成長しました。





【主な活動内容と特色】

スポーツ系から趣味系まで多様な活動が行われており「フットサル部」「イベント部」「ゴルフ部」が部員数トップ3となっています。

また、全国各地の拠点を活かしたエリアごとの特色も強みで、中部エリアでは「中日ドラゴンズ応援部」があり、全国にまたがり自分のペースで楽しむ「FUNラン部(ランニング部)」、美味しいものを求めて走る「ツーリング部」など、従業員の“やってみたい”を起点に多彩な活動が広がっています。





【従業員の声・活動の効果】

部活動を通じて部署や役職、年齢の垣根を越えた交流が生まれており、参加した従業員からは以下のような声が寄せられています。





●「普段あまり話さない従業員同士で関わりができた」

●「話すきっかけが増えて、業務の相談もしやすくなった」

●「仕事の息抜きになり、視野が広がった」





運動を通じたリフレッシュ効果にとどまらず、心理的安全性や風通しの良い職場環境づくりにも大きく貢献しています。





【取り組みの様子】





部署を超えた交流でウェルビーイングを促進





ナリコマではこれからも、身体面だけでなく精神面や人間関係など、総合的なウェルビーイングを高める取り組みを強化し、従業員一人ひとりが安心して成長し、いきいきと働ける企業文化の醸成をめざしてまいります。









■会社概要

ナリコマグループは、医療・介護施設向けの食事提供を手掛ける企業。厨房課題解決のため、医療福祉施設における厨房業務のデジタル化を介し、働き方改革を支え安定化させることにも力を注いでいます。また新たな価値創出そして給食業界そのものに変化をもたらす企業であり続けるためにも、給食DXを推進しています。





所在地(本社)： 大阪市淀川区西宮原1-4-2 ナリコマHD新大阪ビル

代表者名 ： 代表取締役 竹内 美夫

HP ： https://www.narikoma-group.co.jp/





【ナリコマグループ】

株式会社ナリコマホールディングス(管理業務全般／開発業務全般)

株式会社ナリコマエンタープライズ(営業部門)

株式会社ナリコマフード(製造／配送)

株式会社フードセンター成駒