淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、モーツァルトが生きた時代を辿る音楽と限定ディナーコースをお楽しみいただける没入型ディナーコンサート『サロン・ド・モーツァルト』を4月11日（土）限定で開催いたします。

本公演は、18世紀ウィーンのサロン文化に着想を得た特別企画。豪華絢爛な空間でモーツァルトの作曲家としての逸話や楽曲誕生の背景とともに、その名曲の数々を美しい歌声と生演奏でお届けします。プログラムには、オペラ「フィガロの結婚」より「序曲」や「ピアノソナタ K.331」より「トルコ行進曲」など、モーツァルトを代表する楽曲をラインアップ。音楽と物語が交差する、没入感あふれるひとときをお楽しみいただけます。さらに、本公演限定の特別ディナーコースもご用意。ハプスブルク宮廷文化に着想を得たウィーン料理の伝統を基盤に、クラシカルな技法で仕立てた“ホワイトアスパラガスのオランデーズソース”や香ばしい淡路鯛の食感と芳醇なヴェルモットソースの香りが立つ“淡路鯛のヴィエノワーズ 桜エビと セモリナの食感 ヴェルモットソース”、柔らかな肉質と旨み豊かな淡路牛を使用した、ウィーンの伝統的料理“淡路牛仕立てのシュニッツェル レモンバター添え”など全6品を提供いたします。本コンサートは、淡路島からオペラの魅力発信と次世代オペラ人材の育成に取り組む「PASONA AWAJI OPERA COMPANY」の主催・企画により実施いたします。出演者には、同カンパニーのメンバーと、全国から淡路島に集い音楽活動と仕事のハイブリッドキャリアを実践するプロジェクト「音楽島 -Music Island-」の音楽家が参加し、ここでしか体験できない特別な一夜を創り上げます。ぜひ、ご家族や大切な方とともに、特別な1日を海の舎にてお過ごしください。

■『サロン・ド・モーツァルト』概要

開催日時： 4月11日（土）17：30 開場、18：00 開演・お食事提供開始、20：00 終演会場： 洋食レストラン「海の舎」（兵庫県淡路市野島大川70）出演： 音楽島-Music Island-語り：冨田裕貴メゾソプラノ：村上明美沙フルート／西岡 あゆなオーボエ／榎 美音コントラバス／ロバート・ウイドロウスキピアノ／花谷 瑞、田中ほのか＜企画＞PASONA AWAJI OPERA COMPANY食事： 淡路島の厳選食材を使用した全6品を提供乾杯のドリンク／スパークリングワイン（アルコールorノンアルコール）前菜／ホワイトアスパラガス オランデーズソース ウィーン風ポテトサラダ 彩りと香りの淡路野菜魚料理／淡路鯛のヴィエノワーズ 桜エビとセモリナの食感 ヴェルモットソース自家製ブレッド肉料理／淡路牛仕立てのシュニッツェル レモンバター添えデザート／ザッハトルテ食後のお飲み物／コーヒーor紅茶料金： 12,000円（税込）※お食事・ミュージックチャージ料込み予約： https://awaji-seikaiha.com/news/primary/mozart/問合わせ： ＜公演に関して＞PASONA AWAJI OPERA COMPANY（株式会社パソナグループ運営）メール／awajiopera@pasonagroup.co.jp＜予約に関して＞青海波 海の舎(パソナふるさとインキュベーション運営) Tel／0799-70-9110 (11:00～19:00※木曜定休)

https://awaji-seikaiha.com/uminoya/