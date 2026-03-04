株式会社KOZOU（大阪府大阪市、代表取締役社長 堀川 大地）が運営する「極濃豚骨 らーめん小僧」「豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。」「豚骨まぜそば KOZOU＋」（KOZOUプラス）は、2026年3月1日（日）に“赤”をテーマにした期間限定メニューを新発売いたしました。

（左上から）らーめん小僧の「赤禁断」、小僧またおまえか。南森町店の「赤背脂まぜそば」、小僧またおまえか。土佐堀店の「大阪辛麺」、KOZOU＋の「赤い油そば」。

■「極濃豚骨 らーめん小僧」（本店・名古屋錦店）は「赤禁断」

らーめん小僧の看板商品「禁断らーめん」をベースに、唐辛子をふんだんにかけた衝撃の一杯！見た目に反して辛さは控えめ。唐辛子のうまみと香りを存分にお楽しみください。【商品情報】■商品名・価格：「赤禁断」 1,290円（税込）■販売期間：2026年3月1日（日）から4月末まで

＜販売店舗＞

極濃豚骨 らーめん小僧 本店

・住所：大阪府大阪市福島区福島3-8-10・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:00（ラストオーダー21:30)・定休日：なし

極濃豚骨 らーめん小僧 名古屋錦店

・住所：愛知県名古屋市中区錦三丁目14番14号 セントラル錦ビル1階・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:30（ラストオーダー22:00）・定休日：なし

■「豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。」（南森町店）は「赤背脂まぜそば」

南森町店限定の大人気メニュー「背脂まぜそば」に赤バージョンが誕生！うまみたっぷりの背脂にオリジナルブレンドの辛味スパイスを合わせた"赤背脂"が癖になること間違いなし！【商品情報】■商品名・価格：「赤背脂まぜそば」 1,350円（税込） ※大盛り無料！ ■販売期間：2026年3月1日（日）から4月末まで

＜販売店舗＞

豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。 南森町店

・住所：大阪府大阪市北区天神橋1－18－8・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:00（ラストオーダー21:30)・定休日：なし ※土佐堀店、セブンパーク天美店での販売はございません。

■「豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。」（土佐堀店）は「大阪辛麺」

宮崎県のソウルフード「宮崎辛麺」を大阪流にアレンジ！！大阪のだし文化に基づき、魚介だしをベースにしたスープに唐辛子とニンニク、ふわふわの卵、豚ミンチ肉、ニラを合わせ、さらに大阪の郷土食材である「油かす」を加えました。油かすのうまみが詰まった唯一無二の辛麺をぜひご賞味ください！【商品情報】■商品名・価格：「大阪辛麺」油かす入り 1,490円（税込）「大阪辛麺」油かすなし 1,090円（税込） ※いずれも大盛り無料！ ※１～3辛まで同価格、4～10辛は＋50円、10辛以上は５辛ごとに＋50円■販売期間：2026年3月1日（日）から4月末まで

＜販売店舗＞

豚骨魚介ラーメン 小僧またおまえか。 土佐堀店

住所：大阪府大阪市西区江戸堀1－24－10 肥後橋原田ビル1階営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:00（ラストオーダー21:30）定休日：なし※南森町店、セブンパーク天美店での販売はございません。

■「KOZOU＋」（KOZOU プラス）は「赤い油そば」

KOZOU＋の定番メニュー「油そば」を赤く、辛くした刺激的な一杯。唐辛子、ニンニクなどを使用した自家製の香味油が食欲をそそります。超激辛種の唐辛子「トリニダード・スコーピオン・ブッチ・テイラー」で辛さレベルUPも可能です！（辛さレベル＋1ごとに+50円）【商品情報】■商品名・価格：「赤い油そば」 990円（税込）※辛さレベル＋１ごとに＋50円（超激辛種の唐辛子「トリニダード・スコーピオン・ブッチ・テイラー」使用）■販売期間：2026年3月1日（日）から4月末まで

＜販売店舗＞

KOZOU＋（KOZOU プラス）

・住所：大阪府大阪市福島区福島1－2－35・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 18:00～22:00（ラストオーダー21:30）・定休日：なし

【株式会社KOZOUについて】

2014年2月に大阪府大阪市福島区で「極濃豚骨 らーめん小僧」を創業し、現在は大阪府内を中心にラーメン店6店舗、スパイスカレー専門店1店舗を運営しています。らーめん小僧の豚骨スープは、水と豚骨だけを圧力釜で一気に炊き上げる極濃スープです。一番人気のメニュー「禁断らーめん」は、さらに創業時から禁じ手としてきた背脂を加え、豚骨スープの濃度を限界突破した一杯。その濃度の高さはスープに突き刺さったレンゲが表しています。“濃厚民族”と呼ばれる濃厚なラーメンを求める方々にご支持いただき、らーめん小僧の人気に火が付くきっかけにもなりました。JR福島駅（大阪）から徒歩７分ほどの狭い路地裏という立地にもかかわらず、極めて濃厚な豚骨ラーメンを求めて多くのお客様にご来店いただいております。

https://kozou53.jp/