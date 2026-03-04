TOKAI RADIOは、3月8日(日)18時00分から18時30分まで、特別番組「吉本新喜劇アキのラジオ新喜劇2026」を放送する。舞台やテレビで親しまれてきた吉本新喜劇を、声と音で表現し、ラジオならではの想像力を引き出す30分を送る。出演は、吉本新喜劇のアキ、山田花子、ケン、信濃岳夫、佐藤太一郎。

ラジオ新喜劇「アキコさん、喫茶店で女優デビュー」

今回の演目は「アキコさん、喫茶店で女優デビュー」。舞台は、昔ながらの喫茶店だ。主人公アキは、店でアルバイトをするおばちゃんのアキコ役を担当。信濃岳夫が喫茶店のマスター、佐藤太一郎が劇団の演出家、ケンが常連客のおじいさんを演じる。山田花子は、演出家の20才の娘という設定で物語に加わる。

動きが見えないラジオで表現する「こけ」にはある秘策が

新喜劇の定番といえば、ギャグのあとに「こける」というお約束。動きが伝えられないラジオで、いかにその瞬間を表現するのかにも注目だ。番組では、ある方法を用いて「こけ」の場面を音で表現する。ベテラン勢の息の合った掛け合いと、ラジオならではの演出が融合し、リスナーの想像力を刺激する特別番組を送る。

https://radiko.jp/share/?sid=TOKAIRADIO&t=20260308180000

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：吉本新喜劇アキのラジオ新喜劇2026 ■日時：2026年3月8日(日)18時00分～18時30分■出演：アキ / 山田花子 / ケン / 信濃岳夫 / 佐藤太一郎（吉本新喜劇）■TOKAI RADIO公式X：@tokairadio ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる