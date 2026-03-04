株式会社パリミキ(本社:東京都港区、代表取締役社長:恒吉裕司、以下「パリミキ」)は世界緑内障週間に合わせ、緑内障の早期発見につながるドライブシミュレーターを活用した体験型啓発イベントを、２０２６年３月８日(日)～１１日(水)の４日間、パリミキ小山店にて開催いたします。

緑内障は、日本人の失明原因の第１位で、４０歳以上の約２０人に１人、６０歳以上の約１０人に１人※１が発症すると言われる疾患です。ゆっくりと視野が狭くなるため自覚症状に乏しく、発見が遅れやすいことが大きな特徴です。 また、世界的に近視の子どもが増加する中、強度近視は将来的な緑内障をはじめとする失明リスクや視力低下リスクを高めることが指摘されています。 緑内障は高齢者だけの問題ではなく、全世代で向き合うべき課題です。

比較的重症の緑内障患者を含む６４％が運転時に自覚症状がなく、「運転には問題がない」と認識している※２ことが明らかになる一方、６５歳以上の高齢ドライバーによる交通死亡事故件数の割合は年々増加傾向にあり、令和５年には全体の２２.７％を占めています※３。 ドライバーが感じている見え方と、実際の視野の間にあるギャップは、本人だけでなく、家族や社会全体にとっても大きなリスクとなります。

本イベントでは、Hondaのドライブシミュレーターを活用し、緑内障による視野欠損の疑似体験会を実施します。 通常の運転感覚のままでは気づきにくい、視野の抜け落ち・歩行者や標識の見落とし・危険認知の遅れを体感していただきます。

■ドライブシミュレーターでの見え方の違い

健常者は対向車を認識できるが(左)、視野欠損者は認識ができない(右)

赤点は中心視点。視野欠損者は対向車や信号を見落とす危険が有ります。対象は、高齢ドライバーご本人／親御さんの運転を気にかける世代／将来の視機能低下リスクを持つ若年層。世代を超えて、「目の健康」と「交通安全」を考えるきっかけを提供します。

＜パリミキ × Honda 緑内障早期発見ドライブシミュレーター体験イベント概要＞

運転中の緑内障の見え方を疑似体験できるドライビングシミュレーターを、パリミキ小山店に設置し、視野障害の理解を深める体験会を開催します。緑内障や網膜色素変性症などが原因で起こる交通事故の軽減を啓発します。

■開催日時:２０２６年３月８日(日)～１１日(水) 各日とも１０:００～１７:００※体験時間は１０分程を想定しております。ご体験の際は時間に余裕をお持ちのうえご来店ください。※ご予約の方を優先させていただきます。

■パリミキ 小山店所 在 地:栃木県小山市本郷町1丁目3-26電話番号:０２８５－２５－０１０３営業時間:１０:００～１９:３０駐 車 場:１７台完備

(※１)◆緑内障は４０歳以上の約20人に1人、60歳以上の約１0人に1人が発症する【出典】 多治見スタディ(日本緑内障学会多治見疫学調査) https://www.nichigan.or.jp/Portals/0/JJOS_PDF/112_1039.pdf

(※2)運転外来

緑内障などにより、視力は保たれていても視野が狭くなる疾患を持つドライバーの運転能力を、ドライブシミュレーターを用いて医学的・専門的に評価する専門外来のこと。

(※3)◆緑内障患者の64%が「運転に問題なし」と回答

2025年1月20日、西葛西・井上眼科病院の國松志保副院長と新潟大学院医歯学総合研究科眼科学分野の福地健郎教授らの研究チームは、緑内障患者227名を対象とした運転外来のデータを解析し、運転時の自覚症状と視野障害の関連を初めて大規模に調査した結果を発表。比較的重症の患者を含む64%に運転時の自覚症状がなく、「運転には問題がない」と思い込んでいるケースが多いことを明らかにしました。【出典】 新潟大学HP https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/01/250120rs.pdf

(※4)６５歳以上の高齢ドライバーによる交通死亡事故件数の割合

【出典】内閣府HP https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r06kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_1_3.html

【本件に関するお問い合わせ】株式会社パリミキ 広報部Email: shingo.shiroumaru@paris-miki.jp担当者: 四郎丸 真悟 TEL:０８０-７０８９－０９４９

【補足資料】

◆世界緑内障週間

世界緑内障週間は、世界緑内障連盟(World Glaucoma Association)と緑内障に関する患者団体の世界緑内障患者連盟(World Glaucoma Patients Association)が実行組織となり、２００８年から世界一斉に行われている緑内障啓発のための国際的イベントです。毎年３月上旬の１週間を世界緑内障週間(World Glaucoma Week)と定め、無料眼科検診、講演会などさまざまなアイデアによる啓発活動を各国・各地域の実情に合わせて行っており、今年は３月８日(日)～１４日(土)に実施されます。

◆ライトアップ in グリーン運動

パリミキでは、世界緑内障週間に合わせて日本緑内障学会が主催する「ライトアップ in グリーン運動」に賛同し、パリミキ本社および国内店舗の一部を緑内障のシンボルカラーである緑色にライトアップいたします。

◆株式会社パリミキ

”お客様に合わせた「トキメキ」と「あんしん」の創造で熱狂的ファン作りを〟日本国内におけるメガネ、補聴器およびその関連商品を主に取り扱うチェーン。従来の規格化されたレギュラーチェーンの概念を打破し、お客様や地域にお合わせした「トキメキ」を感じる様々な店舗や、「あんしん」を感じていただける視力測定・眼鏡調整など、他にない新しい価値創造にチャレンジしています。

URL: https://www.paris-miki.co.jp/

◆本田技研工業株式会社

すべての人が安心し自由に移動できる社会の実現を目指し、「２０５０年に全世界で、Hondaの二輪・四輪が関与する交通事故死者ゼロ」の目標を掲げています。 この実現のため、モビリティや交通エコシステムの技術開発と共に、人に焦点を当てた交通安全啓発活動に積極的に取り組んでいます。

URL: https://global.honda/jp/safety/human_ability/