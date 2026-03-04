アイデアさえあれば、誰でも「本物」のキャラクターを持てる時代が来た。株式会社ビッグワン（本社：東京都千代田区外神田6-11-18 / 代表：岡部淳也）は、同社系列である造形制作会社の「特殊造型スタジオ ゼペット」において、AIが生み出したデザインを、映画・テレビで培った造形技術により着ぐるみとして「生きたキャラクター」へと変える新サービスを開始することを発表。AIが広げた可能性と、造形のプロフェッショナルの技術をつなぐ、業界初のワンストップIPプロデュースサービスだ。

■ AIデザインを、そのまま持ち込める

「AIで作ったデザインを着ぐるみに使えるのか？」という不安は不要だ。持ち込まれたAIデザインは、人が入って動ける構造として成立するよう、ゼペットのスタッフがリライトしたうえで制作に着手する。既存のオリジナルキャラクターデザインや、ゲーム用3Dモデルデータにも対応。ブラスト社内のキャラクターデザイナーによる作画から造形まで、一括して請け負うことも可能だ。

■ なぜ今、このサービスなのか

生成AIの普及により、企業の担当者自らがキャラクターデザインを手がけられる環境が整いつつある。しかし、そのAIによる2Dデザインを現実の空間に存在させるには「立体化」というもう一段階が必要だ。人が着用できる着ぐるみ、店頭に設置するオブジェ、量産に耐えるノベルティへ変えるためには、素材選定・構造設計・内部機構の実装まで、長年の経験に基づく造形技術が不可欠となる。3Dプリンターが担える範囲は試作品や小型モデルの出力にとどまり、実用に耐える造形物の制作は依然として人の手による領域だ。本サービスは、その溝を埋める。

■ 「安さ」より「何を残すか」

コストを優先するあまりクオリティを下げた造形物が、ブランドの印象に静かなノイズを与え続けるケースがある。イベントで子どもが歓声を上げる瞬間、エントランスのキャラクターを前に来訪者の表情が変わる瞬間--KFCのカーネル・サンダース像が長年にわたり無言でブランドを体現し続けているように、質の高い造形物は継続的なコストをかけずとも企業イメージを形成し続ける。

■ サービス概要・料金

AIデザイン持ち込み 着ぐるみ造形基本パッケージ：290万円（税込）一式

AIデザインを提示するだけで、着ぐるみとして成立するデザインへのリライト、構造設計、造形、仕上げまでを一括で請け負う。●キャラのサイズ・複雑さ・ギミックの有無により制作費は変動（詳細は見積もり対応）●AIを用いない着ぐるみ制作、および着ぐるみ以外の立体制作にも対応●個人名義からの依頼に限り、ジャックス社によるショッピングクレジット(ローン決済)を選択可能●梱包費・送料別

■ こんな企業・団体に最適

・自治体・観光協会（ゆるキャラ・地域マスコットの新規制作・リニューアル）・食品・飲料・流通メーカー（ブランドマスコットのIP化）・商業施設・テーマパーク（エントランス展示・イベント用キャラクター）・ゲーム・アニメスタートアップ（IPの立体化・プロモーション展開）・個人クリエイター・VTuber（オリジナルキャラクターの実体化）・海外エンタメ企業（日本クオリティの造形を求めるグローバル市場向け）

■ 特殊造型スタジオ ゼペットについて

1984年創業の特撮スタジオ「ビルドアップ」を前身とする特殊造型スタジオ。代表・岡部淳也は元・円谷プロダクション代表取締役副社長クリエイティブ統括として、ウルトラマンゼロの創出をはじめ特撮・キャラクタービジネスの第一線に40年以上携わってきた。公式YouTubeチャンネルのフォロワーは28万人超。国内外の映画・テレビ・CM・キャラクター造形で実績を重ねる。

■ 主な制作実績

・NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」人形劇『ファンターネ！』主演キャラクター（2022年～継続担当）

・日本テレビ「ZIP!」星星（セイセイ）：企画開発から日テレグループとの共同事業体設立・制作まで一貫担当

・アップル引越センター「りんごりくん」：企業キャラクター造形 & 実写ショートドラマ制作

・コリー犬リアルスーツ（個人オーダーメイド）：四足歩行を完全再現、国内外メディアで広く報道

・中国・韓国・香港・米国など海外クライアントからの受注実績多数

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ビッグワン 担当：大友東京都千代田区外神田6-11-18メール：zeppet@blast.jp※お問い合わせはメールにてお願いいたします。