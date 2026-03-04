2026年6月、アジア最大の医薬品展示会が上海に再上陸

上海、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- CPHI & PMEC China 2026がここ数年の大成功を踏まえ、2026年6月16日～18日に上海新国際博覧中心（SNIEC）で開催されます。



CPHI & PMEC China 2026



医薬品成分・医薬品製造ソリューションの世界最高峰の場として、本年度は11万人以上の参加者と国内外3,600社以上の出展者が一堂に会する予定です。これによってCPHI & PMEC Chinaはアジア最大の製薬イベントとなり、中国国内にある大手製薬企業の調達、供給、イノベーションを実現する比類ない機会が提供されます。

CPHI & PMEC Chinaの驚異的な成長が物語っているのは、中国が医薬品構成要素の世界的な中心地であることです。同イベントは、有効活性成分（API）・天然抽出成分から機械類、実験器具、包装、バイオテクノロジー、中医学（TCM）に至るまで、世界の現代医療を支えるグローバルな製品とソリューションにとって不可欠な市場となっています。

Informa Marketsの医薬品ポートフォリオ担当エグゼクティブバイスプレジデントであるOrhan Caglayan氏は次のように付け加えています。「CPHI & PMEC Chinaの成長は中国におけるイノベーションの驚異的なペースを反映しており、調達、サプライチェーンの最適化、戦略的パートナーシップの構築における究極の目的地としての地位を強固なものにしています。CPHI & PMEC China 2026は、医薬品業界のレジリエンスと未来を見据えるビジョンを証明するものです」

2026年度の同イベントではTCMパビリオンや次世代APIショーケースなどのゾーンが拡大され、中国の伝統的な要素と最先端の医薬品の進歩という2種類の強みが反映されています。初出展者や美容医療包装、先端技術、スマートラボスペースの専門エリアでは、同イベントの包括的な提案がさらに強化されます。

参加者は、アジア最大規模の製薬機械メーカーの集合と最先端の製造技術に触れることができます。機器ライブデモ、技術セミナー、バイヤーマッチングプログラムや工場見学などの交流プログラムにより、海外バイヤー／大手サプライヤー間の直接的なつながりが促進されます。

700名を超える専門家や関係者が指導する100を超える会議やワークショップが開催されるため、参加者は市場情報や技術的専門知識への比類ないアクセスを得ることができます。これらのセッションは、治験薬からバイオテクノロジー、機械開発まで、参加者を急速な技術革新の中心に招くものです。

中国の主要メーカーからの調達、TCM成分や天然抽出成分の発見、製造ニーズに対応した製薬機械の評価、契約製造業者との提携、交流会、学習、医薬品イノベーションにおけるトレンドの先取りに向け、この決定的なグローバルプラットフォームをお見逃しなきようお願いいたします。

詳細とお申し込みは、https://www.cphi.com/china/en/home.htmlをご覧ください。

