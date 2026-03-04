DIGGLE株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山本 清貴)は、3月4日付で企業の経営管理・予算管理を伴走する株式会社DriveForce(本社:東京都渋谷区、代表取締役:井上 伸也)の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせします。これに伴い新たに経営管理コンサルティング事業を開始し、「DIGGLE」のプロダクト提供に加えて、企業の経営管理体制構築を包括的に伴走してまいります。

■株式取得および新事業開始の背景

当社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに掲げ、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供を行ってまいりました。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)として、多くの企業様にご利用いただく中で、システムを導入する前段階の業務要件の整理やDIGGLE利用開始後に管理会計の高度化に取り組みたいというご要望にお応えしていく必要があると実感しておりました。株式会社DriveForceは、経営企画やコーポレート部門の責任者経験を持つプロフェッショナルが、企業の経営管理・予算管理体制の構築から運用まで、きめ細やかなコンサルティングサービスを提供してきた実績があります。この度、企業の経営管理高度化に向けて、より包括的な価値提供を実現したいという両社の想いが一致し、株式会社DriveForceを迎えることとなりました。今回の子会社化により、「DIGGLE」のテクノロジーとDriveForceのコンサルティング力を組み合わせ、企業の経営管理における課題を、システムと人の両面から伴走できる体制を構築してまいります。

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績

■経営管理コンサルティング事業について

当社はこれまで、「DIGGLE」導入企業の経営管理高度化を実現するため、カスタマーサクセスチームによる伴走型サポートを提供してまいりました。具体的には、予実管理プロセスやKPIの設計、レポーティング体制の構築といった経営管理体制の構築から、予算策定・予実管理の運用、経営会議資料作成まで、きめ細やかなサポートを行ってきました。この度、新たに開始する経営管理コンサルティング事業では、これまでの領域をさらに拡充し、企業の経営管理における幅広い課題に対応してまいります。

【提供サービス】

◆戦略領域・中期経営計画の策定・経営戦略の立案・新規事業の立ち上げ・組織戦略の立案◆経営管理領域・予実管理・管理会計体制の構築・事業モニタリング体制の構築・会議体の設計・運営◆企画業務領域・経営企画部門の立ち上げと機能強化・経営課題の発見・整理・経営プロジェクトの推進

本事業の開始により、すでに「DIGGLE」を導入いただいている企業様に対しても、システム活用の枠を超えた、より包括的な経営管理サービスの提供が可能となります。また、コンサルティングを通じて得られる現場の知見を「DIGGLE」のプロダクト開発に反映することで、より使いやすく、実務に即した経営管理プラットフォームへと継続的に進化させてまいります。

■株式会社DriveForce 会社概要

法人名:株式会社DriveForce代表者:代表取締役社長 井上 伸也所在地:東京都渋谷区事業概要:経営企画・経営管理・予実管理支援、CFO／経営企画伴走、IPO準備伴走

■両社コメント

株式会社DriveForce 代表取締役 井上 伸也

DIGGLEグループへ参画し、より多くの企業の経営管理高度化に貢献できることを大変嬉しく思います。まだ予実管理と事業計画策定が表計算ソフト中心だった時代に、クラウドでこの領域へ挑戦するスタートアップとして、DIGGLEがローンチされた2017年7月のことを、今でも鮮明に覚えています。創業期からその挑戦を間近で見てきましたが、事業と組織を着実に進化させながら急成長を遂げてきた姿に深い敬意を抱いています。DriveForceとして経営企画支援に携わる中でも両社の高い親和性を実感しており、今後は一員としてさらなる価値創出に貢献してまいります。

DIGGLE株式会社 代表取締役 山本 清貴

DriveForceの井上さんは元起業家であり、経営企画キャリアを選択された方として、DIGGLE創業当時からコンタクトを取ってきました。事業成長の過程においては、パートナーとしてジョイントセミナーを6年以上にわたって定期的に開催してまいりました。DriveForce社および井上さんの予実管理にとどまらない、経営企画業務や管理会計の知見は、DIGGLEの持っているケイパビリティを補完し合えると確信しています。一緒になることで、新規のお客様・既存のお客様を問わず、さらなる価値を提供できることに今からワクワクしています。

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー 12F代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

