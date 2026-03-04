エクソーラ、18の市場でグローバル決済対応を拡大　信頼性の高いローカル決済6種で世界の新規プレイヤー獲得を支援

Amazon Pay Japan、Zain Cash、Tamara、M-Pesa、Zamtel、Aircashのアプリとバウチャーが、エクソーラ経由で利用可能に

米カリフォルニア州ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者のローンチ、成長、収益化を支援するグローバルなビデオゲームコマース企業のエクソーラは、欧州・中東・アフリカ・アジア、計18の市場で、グローバル決済ラインアップを大幅に拡充すると発表しました。ゲーム開発者が高成長・新興市場へ進出する動きが広がる中、今回の拡充により開発者は、新たな課金ユーザーにリーチし、コンバージョン率を高め、現地プレイヤーの好みに合わせた決済体験を提供可能となります。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260303103751/ja/

Graphic: Xsolla

新たに対応する決済方法は以下になります。

・Amazon Pay Japan（日本）：Amazon Japanの登録アカウントは1億件以上。日本円で使える、ローカライズされたチェックアウトに対応します。

・Zain Cash（イラク）：携帯番号がデジタルIDの役割を担うほどモバイルが浸透した、人口4,000万人超の市場で、モバイル中心の決済手段へのアクセスを広げます。

・Tamara（サウジアラビア／アラブ首長国連邦）：柔軟なBNPL（今買って、後で支払う）を提供。中東でも支出規模の大きい両市場で1,500万人超が利用し、消費者のBNPL利用率は31～42%に達し、オンライン決済手段として好まれる選択肢となっています。

・M-Pesa（タンザニア）：アカウント数は2,600万以上、さらに市場の約40%を占めるタンザニア最大級のモバイルマネーで支払いが可能になります。

・Zamtel（ザンビア）：ザンビアの通信事業者Zamtelが提供するモバイルマネーでの支払いに対応します。加入者は430万超、シェアは20.5%超で、より多くの人にデジタル決済の利用を可能にします。

・Aircash（欧州）：Aircashアプリとバウチャーは、ドイツ、イタリア、スペイン、ポーランド、オーストリアなど欧州12カ国で利用可能。ローカライズされたデジタルウォレット／バウチャーの選択肢を提供します。クロアチアでは約12.6%のシェアを持ち、欧州全体で20万以上の現金チャージ拠点ネットワークを背景に、中東欧（CEE）や主要市場へ拡大しています。

これらの決済連携により、地域に合わせたスムーズなチェックアウトが可能になります。プレイヤーは、慣れた通貨で、信頼しているローカル決済をそのまま使えるため、安心して支払いに進みやすくなり、ゲーム内課金のコンバージョン率向上につながります。ゲーム開発者にとって、運用の手間を増やさず、現地インフラやカスタム決済連携の必要性をなくしながら、新興・高成長市場でのグローバルリーチ拡大を可能とする取り組みと言えます。

エクソーラのプレジデント、クリス・ヒューイッシュ氏は次のように述べています。「ローカル決済は、ゲーム開発者にとってコンバージョン率と成長を大きく左右する、最も強い要因の一つです。18の市場で決済対応を広げることで、開発者は運用を複雑にせずに、プレイヤーがいつも使っている決済手段で届けられるようになります。そこに必要な要素を一式、揃えました」

Xsolla Paymentsの詳細はxsolla.pro/rn26payments をご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細は次のリンクからご覧ください。xsolla.com

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260303103751/ja/

Contacts

Media Contact

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com

Source: Xsolla





