『ミュージカル「チャンス☆」2026』が2026年2月5日(木) ～ 2026年2月8日(日)にウッディシアター（東京・中目黒）にて上演され、千秋楽公演が現在配信中です。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/13579

公式サイトhttp://applausemusical.tokyo/

郡司行雄が脚本・演出・振付を、玉麻尚一が音楽を手掛け、スターを夢見る少女達の挑戦と苦悩、友情を描いた、オリジナルミュージカル「チャンス☆」。幼い頃よりスターになる夢を見る３人の幼馴染の麗・沙耶加・麻衣。そして同じくデビューを目指しプロダクションのオーディションで選ばれた少女たちと、彼女たちを支える大人たちにスポットを当てた物語です。おかげさまで2月5日(木) より上演した本公演は皆様にご好評頂き、無事に幕を閉じる事が出来ました。そしてこの度、空組と虹組両方の2月8日(日)の千秋楽を配信いたします。それぞれの組に、違った配役で出演しているキャストも多くいますので、見比べてご覧頂くのもおすすめです！そして公演の最後には、前回2023年にシンガーソングライター坂田めぐみさんが作詞作曲した、チャンスのテーマ曲、「IT'S MY CHANCE」を、ガールズ役全メンバーでパフォーマンスしていますので、本編と合わせてお楽しみ下さい。2023年に誕生した、アイドルグループSKY×RAINBOWは、現在もライブ活動を継続。この４月からは、新体制になります。ミュージカル「チャンス☆」の次回公演、SKY×RAINBOWの活躍にもどうぞご注目下さい☆

配信チケット詳細

■販売期間：2月2日(月)10:00～3月22日(日)23:59■チケット料金視聴券：3,500円（税込）配信期間：2026年2月20日 (金) ～ 2026年4月1日 (水)・空組［配信期間］2026年2月20日(金) 17:00 ～2026年4月1日(水) 23:59・虹組［配信期間］2026年2月20日(金) 17:00 ～2026年4月1日(水) 23:59◇レンタル動画となります◇視聴ページ初回ログイン後、10日以内に視聴を終えてください。

公演概要

ミュージカル「チャンス☆」2026■出演者空組…郡司行雄・谷優里・藤井皆優・西澤大空・山本那奈・夢麻呂 ほか虹組…郡司行雄・赤石玲子・内田ソフィア・太田恋香・山本那奈・夢麻呂 ほか■スタッフ製作総指揮・原作・脚本・演出・振付：郡司行雄音楽 玉麻尚一共同プロデュース・制作：大木香枝