RevitaLash（R） Cosmetics、5-in-1リーブイン・ヘアマスク＆コンディショナーを発売





より強く、より健康的な髪を実現する、ブランドの最新マルチタスク・リーブイン・トリートメント

カリフォルニア州ベンチュラ2026年3月3日 /PRNewswire/ -- まつ毛、眉毛、ヘアケアの国際的リーダーとして知られるRevitaLash® Cosmeticsは、リーブイン・ヘアマスク＆コンディショナーを新たに発売すると発表しました。

この革新的な多目的処方により、従来のヘアマスクのような栄養補給、滑らかさ、保湿の効果を、すすぎ不要、残留物なし、余分な時間なしで実現します。すべての髪質に適し、カラーリングも可能なこのライトなリーブイン・トリートメントは、パサつきやくすみがあり、ボリュームが少なく傷みやすい髪の方に理想的です。

栄養豊富な成分をブレンドしたリーブイン・ヘアマスク＆コンディショナーは、髪を下地処理し、栄養を与え、環境からの攻撃やヒートスタイリングから髪を保護し（ラボでの試験では最高450°F/232°C*のヒートプロテクトを実証）、より強くハリのある髪をサポートします。タマヌオイル、ココナッツオイル、アボカドオイル、ホホバオイル、モリンガオイルに、トレハロース、加水分解ヒアルロン酸、アマランサスペプチドを配合しています。

「消費者がシンプルさを求め、お金を節約しようとしているなか、4つの製品を追加で購入・使用する必要がないマルチベネフィット製品で、ヘアケアポートフォリオを拡大できることを嬉しく思います。「プロレベルの仕上がりが得られるという事実は、さらに嬉しいことです」と、RevitaLash® Cosmeticの社長兼グローバルCMOであるLori Jacobusは述べています。「当社の新しいリーブイン・ヘアマスク＆コンディショナーは、消費者にマスクのディープケア効果とライトなリーブインの利便性を提供し、より強く、よりツヤとハリのある髪を毎日簡単にサポートします。」

ブランドのボリュームアップ・ヘアコレクションを補完するためにデザインされたリーブイン・ヘアマスク＆コンディショナーは、毎日のルーティンにシームレスに溶け込みます。クレンジングとコンディショナーの後、タオルドライした湿った髪に10セント硬貨ほどの量を中間から毛先までなじませ、ブラッシングしていつものようにスタイリングするだけです。

成分は皮膚科医のレビューおよび臨床テスト済みで、低刺激性、ヴィーガン対応、クルーエルティフリー、パラベン、フタル酸エステル、グルテン不使用となっています。本製品は誇り高きアメリカ製です。

RevitaLash® Cosmetics、リーブイン・ヘアマスク＆コンディショナー (90 mL / 3.0 fl oz）の小売価格は42.50ドルで、3月1日から正規のサロン、スパ、専門店、revitalash.com で販売予定です。

RevitaLash® Cosmeticsについて

RevitaLash® Cosmetics は、まつ毛、眉毛、髪の美容製品の先進的な開発で世界的に知られた企業です。2006年に設立されたこのブランドは、受賞歴を持つRevitaLash® Advanced Eyelash ConditionerやRevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditionerなどの製品を、70以上の国の医師のオフィス、スパ、サロン、専門小売店などで販売しています。RevitaLash® Cosmeticsは乳がんの非営利団体を支援し、売上の一部を研究や教育活動に寄付しています。同社は10月だけでなく、一年を通じて乳がんコミュニティへの貢献を行っています。詳しくはwww.revitalash.com をご覧ください。

*リーブイン・ヘアマスク＆コンディショナーとシャンプーした髪を比較した対照実験結果。ケラチンの変性は4回の加熱で測定しています。



RevitaLash Cosmetics Leave-In Hair Mask & Conditioner



ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2917459/RevitaLash_Cosmetics___20th_Anniversary_Logo.jpg?p=medium600

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2917460/RevitaLash_Cosmetics___Leave_In_Hair_Mask_and_Conditioner.jpg?p=medium600

