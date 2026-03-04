Huaweiの新世代OceanStor Dorado Converged All-Flash StorageがEnterprise Strategy Groupの技術的妥当性確認に合格

スペイン、バルセロナ、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026で、現在Omdia傘下のEnterprise Strategy Groupは、Huaweiの新世代OceanStor Dorado Converged All-Flash Storageに関する技術的妥当性確認レポートを発表しました。

本レポートは、AI時代において企業のデータ量は急速に増加しており、組織の運営方法を再構築し、 パフォーマンス、レジリエンス、インテリジェンス、費用対効果の面でストレージ・インフラストラクチャのハードルが上がっていることを強調しています。多くのストレージ・ベンダーがオールフラッシュ・ソリューションを提供していますが、アーキテクチャ設計のトレードオフにより、パフォーマンス、信頼性、コストのバランスを取ることが難しく、最終的に組織にもたらされるメリットが制限されることが多いのが現状です。



Huawei New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage Passes Enterprise Strategy Group Technical Validation



本レポートでは、性能、レジリエンス、インテリジェントな 管理、総所有コスト（TCO）にわたって、新世代のOceanStor Dorado Converged All-Flash Storageを包括的に評価しています。その結果、同製品がこれらの主要分野で業界をリードし、高い性能、強力なレジリエンス、最適なTCOという魅力的な組み合わせを提供することで、市場競争力の高さを実証していることが確認されました。これは、デジタル・トランスフォーメーションとインテリジェント・トランスフォーメーションに対する企業のニーズに応えるものです。

高コンカレンシデータベース環境をシミュレートしたテストによると、オールフラッシュシステムは876,256 IOPS以上の超高性能を維持し、平均応答時間はわずか32 μsでした。このシステムは、ブロック、ファイル、オブジェクトのネイティブ・アーキテクチャとパラレル・アーキテクチャで、 様々な データ を保存します。

アクティブ-アクティブ・ソリューションにより、データセンター間のシームレスなフェイルオーバーをサポートします。SmartMatrixのフルメッシュ・アーキテクチャは、8台中7台までのコントローラーエンクロージャの故障に耐えることができ、サービスを中断することはありません。FlashEverはクロスジェネレーション・コンバージェンスを可能にし、ストレージ交換時のサービス中断をなくします。このシステムは、SANとNASの両方にランサムウェア検出機能を内蔵し、エンド・ツー・エンドのインテリジェントな保護を提供します。

iMaster DMEデータ管理プラットフォームの DataMaster agentは、システムの健康状態の自動評価、性能傾向の予測、故障箇所の特定を数分以内に行うことができます。

さらに、5年間のTCO分析によると、New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storageは、従来のハイブリッド・ストレージと比較してTCOを最大64%削減することができます。これにより、調達、O&M、エネルギー消費の大幅な削減が可能となります。

Huaweiのデータ・ストレージ製品ライン担当プレジデントであるYuan Yuan氏は、次のように述べています。「今回の Enterprise Strategy Groupの技術的妥当性確認は、ストレージ技術のイノベーションにおけるHuaweiの継続的なリーダーシップを実証するものです。今後も、イノベーションへの取り組みをさらに深め、各業界におけるデジタルおよびインテリジェントな変革の加速に貢献していきます。」

詳細については、以下をご覧ください。https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/huawei-new-gen-oceanstor-dorado-converged-all-flash-storage

Enterprise Strategy Groupについて

現在Omdiaの一部であるEnterprise Strategy Groupは、集中的かつ実用的なマーケット・インテリジェンス、デマンドサイド・リサーチ、アナリストアドバイザリーサービス、GTM戦略ガイダンス、ソリューション検証、およびエンタープライズ・テクノロジーの売買をサポートするカスタムコンテンツを提供しています。

(日本語リリース:クライアント提供)

