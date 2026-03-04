株式会社グッディ（グッディリゾート）が運営する淡路島の一棟貸切宿泊施設「+Lei Ohana（プラスレイ オハナ）」は、土日祝も含む全日程同一料金48,000円/棟（5名様利用時、お一人様あたり9,600円）のオープン記念プランを、ご好評につき2026年4月24日チェックインまで延長いたします。2025年10月にオープンした同施設。「オハナ」はハワイ語で「家族」。その名の通り、小さな子ども連れの家族に向けて「遊び心」と「癒し」を詰め込んだ、1日1組限定の完全プライベート空間です。

扉を開けた瞬間に始まる「サプライズ」遊び心が詰まった貸切空間

遊び心あふれる仕掛けやサプライズグッズが随所に散りばめられた空間で、子どもは到着した瞬間から夢中に。サプライズの全貌は、あえて公開していません。「この部屋に入った瞬間のお子様の驚きや歓声を大切にしたい。」それが非公開の理由です。何が待っているかは、扉を開けてからのお楽しみ。壁面には、キャラクター表現を得意とし国内外で多方面に活躍する広島県出身のアーティストKAC氏が、空間全体を彩る色鮮やかなスプレーアートを手がけています。※卒園・入学祝いなどの記念日には、オプションでアニバーサリーケーキ（5号4,000円～／3日前までの申込）の手配も可能です。

海と夜景を目の前に。フォトスポットが連なる「プラスレイガーデン」

展望テラスからは、昼はオーシャンビュー、夜は神戸・大阪湾の夜景と淡路サービスエリアの観覧車ライトアップを一望できます。南国リゾートの雰囲気漂う「ヤシの木ブランコ」やバナナテラスなど、ガーデン全体がフォトスポットです。

1階にハワイアンカフェ「+Lei Kitchen」移動無しで淡路島グルメを

施設1階にカフェレストラン「+Lei Kitchen」を併設。宿泊棟から降りるだけなので、小さな子ども連れでも移動の負担がありません。淡路牛と淡路産玉ねぎの「IWAYAバーガー」や、色鮮やかな「アサイーボウル」、瀬戸内レモンの「レモネード」など、淡路島の食材を活かしたメニューが揃います。また、ご宿泊者様にはお一人様ワンドリンクサービスと全メニュー20%OFFの特典付きです。

プラン料金と予約方法

【オープン記念】ファミリーで過ごす子どもの遊び場たっぷり！貸切ステイプラン ・期間：2026年4月24日 チェックインまで・料金：48,000円（土日祝含む全日程で同一料金。）・定員：5名様まで利用可能（5名様利用時は1人あたり9,600円） ・1階にレストラン「+Lei Kitchen」も併設・チェックイン：15:00～18:00 ・チェックアウト：11:00・アクセス：大阪から車で約60分／新神戸より約40分／淡路ICを降り、淡路インター前（交差点）を右折してすぐ・お問い合わせ：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター／平日10:00～17:00）※素泊まりプラン（食材・飲み物の持ち込み可。施設内の食器・調理道具をご利用いただけます。）※掲載の写真はイメージを含みます。食事は季節や仕入れ状況により画像と異なる場合がございます。

＜ ご予約はこちらから ＞1日1組限定のため、春休みのご予約はお早めにどうぞ。・公式予約サイト https://www7.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000051&lan=JPN・じゃらんhttps://www.jalan.net/yad348142/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=348142&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads5・リゾートグランピングhttps://reserve.489ban.net/client/lei-ohana/0/plan・楽天トラベルhttps://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/197769?f_camp_id=6345357&f_flg=PLAN&l-id=pc_hotel_info_to_plan_detail

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：+Lei Ohana（プラスレイ オハナ） ・住所：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋457 ・電話：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：平日10:00～17:00（日・祝日休み） ・公式サイト：https://gr-awaji.jp/pluslei・公式Instagram：https://www.instagram.com/pluslei_ohana【運営元】 ・運営：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル本町 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：con@plad.jp