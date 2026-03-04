“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、韓国の家庭料理の定番メニューのチェユクポックムをライフオリジナルにアレンジした商品「豚肉の韓国風甘辛炒め用味付」を新発売いたしました。チェユクポックムとは、「제육（チェユク）＝豚肉」「볶음（ポックム）＝炒め物」を意味する、韓国で広く親しまれている家庭料理で、豚肉をコチュジャンベースの甘辛いタレで炒めた、食欲をそそる一品です。本商品は、開発担当者が実際に現地で本場のチェユクポックムを味わい、その味を研究したうえで商品化しました。本場ならではの味わいを大切に再現しながらも、幅広い世代の方にお楽しみいただけるよう、辛さや味のバランスにこだわった自信作です。焼くだけで簡単に本場・韓国の味を楽しめる「豚肉の韓国風甘辛炒め用味付」は、首都圏のライフの精肉売り場にて販売しております。

◆商品概要

＜商品名＞豚肉の韓国風甘辛炒め用味付＜価格＞138円 / 100g（税込149.04円）＜販売店舗＞首都圏のライフ全店舗※ビオラル各店ではお取り扱いがございません

※リリース日時点の価格です※価格は店舗により異なります

◆こだわりポイント

①ライフでしか買えない！

本場・韓国のチェユクポックムの味付けを再現しながらも、辛さや味のバランスにこだわった、ライフ限定販売の商品です。タレとの相性を高めるため、国産玉ねぎは存在感のある約15mm幅にカットし、食感と甘みを引き立てています。

②焼くだけ簡単！

少量の油で焼くだけの簡単調理でお召し上がりいただけます。忙しい日々を過ごす方や、もう一品欲しいときにも手軽にご活用いただける、心強い味方となる商品です。

◆牛肉を使用した韓国風味付け肉も♪

＜商品名＞牛肉韓国風プルコギ焼肉（味付）＜価格＞178円 / 100g（税込192.3円）＜特徴＞韓国を代表するプルコギのタレで味付けしてある、フライパンで焼くだけの商品。＜販売店舗＞首都圏のライフ全店舗※ビオラル各店ではお取り扱いがございません

※リリース日時点の価格です※価格は店舗により異なります

◆開発者の想い

本場・韓国で親しまれている家庭料理「チェユクポックム」を、日本の食卓でも気軽に楽しんでほしいという想いから開発しました。現地で実際に本場の味を確かめ、コチュジャンベースの甘辛い味わいを大切にしながらも、辛さを抑えてお子様でも食べやすい仕上がりに調整しています。玉ねぎの自然な甘みで辛さをまろやかに引き立てました。ご飯が進む濃いめの味付けがお酒にも合う一品です。ぜひご家庭で、本場の味わいを気軽にお楽しみください。（首都圏畜産部 課長 玉田 一海）

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。