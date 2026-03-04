名入れグッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、2026年3月3日（火）に当店人気のイラスト入り印鑑「みましたッ！スタンプ」「キャップレス印鑑」などで使用している“Jointy J9”にシールDEネームオリジナルのボディカラーを追加いたしました。

シールDEネームだけでしか買えない、限定色「パステルミント」

https://www.seal-de-name.com/category/capless.html?utm_source=News-mint260304

淡くやさしいトーンのミントカラーは、手に取るたびに気分が明るくなる爽やかな色合い。かわいらしさがありながらも甘すぎず、大人でも持ちやすい絶妙なバランスに仕上げました。小学生の連絡帳や音読カードへの「みましたハンコ」としてはもちろん、職場での確認印などにもぴったり。ユニセックスで使いやすく、他店舗では購入できないシールDEネーム限定の特別カラーです。

【対象商品】個性あふれる、オリジナルイラスト入りの印鑑

「みましたッ！スタンプ」「キャップレス印鑑」は、犬・ネコ好きに好まれる癒やし系デザインと、職場でも使いやすい大人っぽいテイストをバランスよく取り入れた新デザインを、2026年1月に追加し、大変ご好評をいただいています。

■連絡帳に便利な「みましたスタンプ」

発売4ヶ月で7,000本以上売れた、オリジナリティあふれる「みましたスタンプ」は、お子さまの連絡帳や音読カードの確認印として活躍する人気シリーズです。“みました”や“OKです”が入ったデザインにお名前を入れることができ、先生の確認印や学習塾でのチェック印としても使用可能です。

《みましたッ！スタンプ はんこDEネーム》■セット内容：回転式ネーム印 1本（印面直径：最大10mm）■販売価格：1,400円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/mita_j9petit_index.html?utm_source=News-mint260304

■おもしろさも含んだ、イラスト入り「キャップレス印鑑」

動物モチーフや似顔絵風イラストなど、個性豊かなデザインのネーム印です。面白かわいいイラストもあり、オフィスや回覧板、宅配受け取り時のサインまで幅広く対応。「OKです」「済」などの文字入りもあるので、様々なシーンでお使いいただけます。

■セット内容：回転式ネーム印 1本（印面直径：最大10mm）■販売価格：1,400円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/capless_index.html?utm_source=News-mint260304

■個性的なイラスト入りネーム印「印プラス」

シールDEネームオリジナルのイラスト入り印鑑「印プラス」は、古墳・埴輪、医療・歯科、縁起もの、鳥獣戯画、まゆげアニマル、星座、顔文字、かわいい日本画など全１０シリーズを展開しています。

■セット内容：回転式ネーム印 1本（印面直径：最大10mm）■販売価格：1,400円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/mineplus/?utm_source=News-mint260304

軽いチカラでポンポン押せる「Jointy J9」

キャップレスで軽い押し心地の回転式ネーム印「Jointy J9」を採用。浸透印ではなくゴム印タイプのため、 イラストの細かい部分も鮮明に表現できます。持ち歩きしやすい工夫がされており、スタンプ台内蔵で連続押印してもかすれません。

■小さな印面でも鮮明さを意識

細かいところまで鮮明に表現できる印鑑を使用しました。さらに、線の太さ等にも気を遣いイラストがしっかり見えるように細部にこだわってデザインしています。

■えらべるボディカラー

えらべる楽しさと便利さをかなえる、当店オリジナルの「パステルミント」を含んだ全９色のボディカラー。用途や印面のデザインごとに色をかえたり、内容に合わせて色分けをすることもできます。

■えらべるインク色

ベーシックな朱色から、赤、黒、青の4色を展開。職場の認め印や、宅配の受け取り、お子さまの連絡帳の見ました印など、用途に合わせてセレクトできます。

■ポンポン押せてかすれない

スタンプ台が内蔵されているので、連続押印してもかすれにくい仕様です。ガイド機能で、水平に押しやすい工夫がされています。

■持ち運びがしやすい

本体を回すだけでロックできるため、カバンやペンケースに入れて持ち歩いても安心です。また、宅配ボックスに吊り下げたり、ネックストラップにつけることができるストラップ穴つきです。

■補充インク（別売）プラスでながく使える

インクがなくなっても、 別売の補充インクを充填すれば長く使用できます。 補充インク1本で約3,000回分押印可能です。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要社名：株式会社サンアドシステム所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F代表取締役：紀之定 良太設立：1991年2月7日事業内容： EC事業、クリエイティブ事業会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/