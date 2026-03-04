青森県弘前市では、約2,600本のさくらが咲き誇る桜の名所、弘前公園のさくらのオーナーを募集します。2026年2月1日から5月31日までに弘前市ふるさと納税の「日本一の『さくら』応援コース」に寄附いただいた方で希望する方をさくらのオーナーに認定しています。返礼品はオーナー特典とは別にお選びいただけます。(弘前市外在住の方のみ)





弘前さくらまつり





■対象者

2026年2月1日(日)～5月31日(日)に「日本一の『さくら』応援コース」へ寄附した方









■申込み方法

(1)2026年2月1日(日)～5月31日(日)に「日本一の『さくら』応援コース」を選び、寄附をする。

(2)広聴広報課ふるさと魅力発信係アドレス( furusato@city.hirorsaki.lg.jp )宛に必要事項(寄附者名、所在地、さくらオーナーを希望する旨)をメール送信。









■特典内容

(1)オーナー証をお送りします。

・令和8年6月中の発送を予定しております。

・令和9年に開催される「弘前さくらまつり」期間中は、令和8年に発行のオーナー証の提示により「本丸・北の郭」への入園料が無料になります。

(2)桜に関するイベントをご案内します。

・詳細が決まり次第ご案内いたします。

(3)弘前公園の桜の剪定枝をお送りします。

・令和9年3月頃の発送を予定しております。(詳細が決まり次第ご案内いたします。)

・申込多数の場合は抽選となる場合があります。





令和7年度さくらオーナー証





さくらに関する体験型イベント(令和7年11月2日の様子)





■その他

・さくらオーナーの期間はオーナー証のお受け取りから令和9年のさくらまつり終了までとなります。

・オーナーとなれるさくらの木は、1人につき1本となります。

・オーナーとなる木の指定はできませんが、以下の場合は除きます。希望される方は、寄附申込時にメールにてお知らせください。

(1)「弘前公園最長寿のソメイヨシノ」、「日本一太いソメイヨシノ」を希望する場合(5万円以上寄附した方)

※共同オーナーとなる場合があります。

(2)昨年もさくらオーナーとなっており、継続して同じ木を希望する場合









■さくらオーナーの詳しい情報については、弘前市ホームページをご確認ください。

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/sakuraowner.html