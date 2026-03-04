“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の「フォートリート＋那須高原（所在地：〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本212）」は、ビジネス利用やお部屋でごゆっくりと滞在されたい方へ向け、2026年6月末までの期間限定でルームサービス付きプランを販売いたします。フォートリート＋那須高原：https://fourtreat-plus-nasukogen.com/ルームサービス付きプラン：https://x.gd/4WL9S

那須高原で一番高い標高に位置する「フォートリート＋那須高原」は、美しい自然の景色や開湯1300年の白濁の湯、高原野菜を使った地産地消の食事のほか、大人の嗜好に寄り添った設えやサービスを堪能できるホテルです。本プランではご夕食をお部屋のルームサービスにて、ハンバーグプレートもしくはカレーライスセットからお選びいただけます。当館では、出張などお時間の調整が限られるビジネス利用のお客様や、コース料理ではボリュームが多いと感じられる世代の方のご来館が多いことから、本プランの販売に至りました。お部屋でごゆっくりとお食事をお愉しみいただけますので、静かな環境で過ごされたい方にもおすすめです。

ルームサービス付きプラン

プラン名： 公式【期間限定×軽食+朝食付き】夕食はお部屋でゆったり軽食／気ままに温泉旅＜◇ルームサービスプラン＞内容：選べるルームサービス（ハンバーグプレートorカレーセットから選択）※ルームサービスは18:00～20:00にてご利用可能価格：13,200円～（2名利用時の1名様料金・税込）予約・詳細：https://x.gd/4WL9S

・フォートリート＋（プラス）とは「フォートリート」は4つのR（REST・RECREATION・RELAXATION・RETREATMENT）×リトリートを掛け合わせた造語であり、ストレス社会に生きる現代人に、日常から離れてリフレッシュする時間を持っていただきたいという想いが込められています。フォートリート＋（プラス）はそのワンランク上の大人の滞在に寄り添ったコンテンツを取り揃えたブランドです。

フォートリート＋那須高原

フォートリート＋那須高原｜概要住所：〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本２１２客室数：40室 館内施設：大浴場、ライブラリー＆ラウンジ、スチームスパアクセス：（公共交通機関）JR東北新幹線『那須塩原駅』下車、路線バスで約55分／（車）東北自動車道～那須ＩＣ～那須街道を約18km直進、那須温泉神社手前左折約500mHP：https://fourtreat-plus-nasukogen.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/fourtreatplus_nasu/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

