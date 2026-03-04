関係者各位

焼肉ソムリエも認めた山形牛肉そぼろを練り込んだ高級せんべい

山形県の食品販売会社 株式会社東門(所在地：山形県寒河江市)は、「金牛せん 山形牛そぼろ入り」を2026年春季から数量限定で発売します。山形牛は赤身に細かく入るサシが特徴で、口に入れると柔らかく、甘みとまろやかな旨みを感じられます。濃厚な赤身と脂のバランスが良く、上質な味わいが楽しめます。その山形牛そぼろをせんべい生地に練り込み、サクサク食感に仕上げました。

■商品特徴

山形県を代表するブランド牛 山形牛、その山形牛そぼろを練り込みサクサク食感に仕上げた揚げせんべいです。大人のおやつ・お酒のお供など様々なシーンで楽しめます。

■焼肉ソムリエ＆焼酎アドバイザーも高評価

＊焼肉ソムリエと焼酎アドバイザー 三坂氏推薦！「山形牛の風味を感じる逸品！麦焼酎、ハイボール、ビール等お酒との相性抜群！！大人のおやつです」

焼肉ソムリエ＆焼酎アドバイザー 三坂氏

■商品概要

商品名 ： 金牛せん 山形牛そぼろ入り発売日 ： 2026年春季 (数量限定販売)価格 ： オープン内容 ： 30ｇURL ： https://eastgateyama.thebase.in/items/136918118

■販売者概要

会社名：株式会社東門所在地：山形県寒河江市大字日田字五反76-1

