Hisense、100インチ以上とレーザーテレビで2025年の世界テレビ出荷台数を牽引

青島（中国）、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- 世界の家電および家庭用電化製品のトップブランド「Hisense」は、世界の大画面テレビ市場における確固たる地位を再確認しました。テクノロジー業界に特化した市場調査大手Omdiaによる2025年通年の世界出荷台数データによれば、同社は100インチ以上のテレビ分野で3年連続（2023～2025年）世界第1位となり、2025年の世界出荷台数シェアは57.1%に達したとのことです。





それだけでなく、2025年のレーザーテレビ部門でも世界第1位の座を守り、世界市場シェア70.3%を獲得して7年連続で世界首位となりました。この結果は、規模と技術力の両立が不可欠で、極めて戦略的な大型画面分野における同社の優位性を裏付けています。

強固な地位を確保できている理由として、同社がテレビのバックライト技術に用いられるRGB MiniLEDといった、先進ディスプレイ技術に長年取り組んできたことが挙げられます。HisenseはRGB MiniLEDの原点として、初期の研究から大規模な商業化に至るまで、この技術の進化を牽引し、色精度、輝度制御、超大型画面での快適な視聴において揺るぎない優位性を確立してきました。

Omdia社による世界最大のテクノロジー見本市「Consumer Electronics Show（CES）2026」の総括によれば、RGB MiniLED TVは業界の次の成長段階における主な推進力であり、2026年以降急速な拡大が予想されるとしています。これは、同社が長年君臨してきた技術分野へと市場が大きくシフトしていることを反映するものです。

将来を考えた場合、同社は、この有利な立場をさらに拡大するための極めて有利な立場にあります。HisenseはRGB MiniLED、TriChroma Laser、MicroLEDにまたがる完全なディスプレイ技術のエコシステムを持つ唯一のブランドであり、次世代のビジュアル革新に向けた包括的なアプローチを可能にしています。CES 2026見本市において、同社はRGB MiniLED evoを搭載した初のテレビ116UXSを、UR8とUR9のRGB MiniLEDラインアップ、レーザープロジェクターXR10とともに展示しました。これらすべてが複数のCESアワードを受賞しています。

また、大画面ディスプレイの重要な技術転換を牽引し、質の高い視聴体験に変えることで、全世界の次世代ハイエンド画面のビジュアルベンチマークを設定しています。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーです。高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ分野で世界第1位（2023～2025年）です。RGB MiniLEDの起源として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続きリードしています。

