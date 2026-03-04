Starlight Investments、韓国での幹部採用によりアジア太平洋地域でのプレゼンスを拡大

Starlightは、 TK Gongをアジア太平洋地域グローバル マーケッツ担当バイス・プレジデントに任命し、 ソウルにオフィスを開設しました

トロントおよび韓国、ソウル, 2026年3月3日 /PRNewswire/ -- 世界有数の不動産投資・資産運用会社であるStarlight Investmentsは本日、Tae Kyoung（TK） Gongをアジア太平洋地域グローバル・マーケッツ担当副社長に任命したと発表しました。ソウルを拠点とするGongは、投資家やパートナーとのStarlightの地域エンゲージメントをリードし、主要なアジア太平洋市場での同社の活動をサポートします。



TK Gong, Vice President, Global Markets, Asia and the Pacific, Starlight Investments.



Gongは、KPMGおよびMirae Asset Global Investmentsで投資運用およびアドバイザリー業務に14年間従事してきました。それ以前はMiraeのOverseas Real Estate Investmentチームの責任者を務め、北米、欧州、アジアにおけるグローバルな買収を主導し、運用資産（AUM） 10億 カナダドル超を統括しました。Gongは米国、日本、韓国の教育機関で学び、国際的な学歴を有しています。

韓国の機関投資家の投資状況に関する深い専門知識とグローバルな不動産業界での豊富な経験を持つGongは、韓国、日本、米国での多様な経験によって形成されたクロスボーダーの視点をもたらし、アジア太平洋全域でのStarlight Investmentsの拡大と、地域資本を国際的な投資機会につなげる取り組みをサポートします。

またStarlight Investmentsは、ソウルにアジア太平洋本部を開設し、アジア太平洋地域への長期的なコミットメントをさらに強化すると発表しました。今回のソウルオフィスの開設により、Starlight Investmentsは機関投資家との関わりを深め、アジアで最も洗練され、グローバルに統合された資本市場の1つに位置づけられます。汝矣島（ヨイド）ビジネス地区内のIFCソウル（国際金融センター・ソウル）内に位置するこのオフィスは、Starlightをこの地域の資本市場および投資コミュニティの中心に位置づけています。同社は国際的なプラットフォームの拡大を進める中で、地域リレーションシップ・マネジメントや投資パートナーシップ活動に加え、より広範な市場開拓をサポートします。

Starlight Investmentsのグローバル・マーケッツ担当社長のRaj Mehtaは述べています。「アジア太平洋地域でのプレゼンスを拡大できることをうれしく思います。韓国および周辺地域には、多くの重要な投資家や戦略的パートナーがいます。ソウルオフィスの開設は、グローバル企業としての当社の勢いと、ステークホルダーの皆さまに価値をもたらす長期的な関係構築への取り組みを示しています。」

Starlight Investmentsは、カナダのオンタリオ州トロントに本社を置く、世界有数の不動産投資・資産運用会社です。70,000戸以上の集合住宅と700 万平方フィート超の商業用不動産スペースの所有者、開発者、資産管理者であり、 300 億カナダドルのAUMを有する非上場企業のStarlightは、さまざまな不動産戦略において、 幅広い投資ビークルを提供しています。Starlight Investmentsは、長年の経験と先見性ある探究心のバランスをとりながら、投資家と地域社会の双方にプラスの影響をもたらすことを指針的使命としています。Starlight Investmentsでは、インパクトのある投資を行っています。

詳しくは、 www.starlightinvest.com をご覧いただくか、 LinkedInでご連絡ください。



