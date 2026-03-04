こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
イマジニア スプリングセール2026開催のお知らせ
〜新作３タイトルがセール初登場〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、「イマジニア スプリングセール2026」と題し、発売中のNintendo Switch™ソフト25タイトルのダウンロード版と追加コンテンツを期間限定でお得にご購入いただけるセールを本日３月４日より開催します。
春休みや新生活を控え、ご自宅で過ごす時間が増えるこの季節に、人気タイトルや話題作をお求めやすい価格でお楽しみいただけます。ご家族やご友人と一緒に楽しめる作品、健康づくりや学びに役立つタイトルなど、さまざまなシーンに応じた幅広いラインナップを取り揃えております。
なお、『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』、『ディズニー ミラネス フィットネス』、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』の３タイトルは発売後初のセールとなります。これまでご購入を検討されていた方も、この機会にぜひお楽しみください。
イマジニア スプリングセール2026開催
本日からニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて『Fit Boxing』シリーズや『ディズニー ミラネス フィットネス』などがセール価格にてご購入いただける「イマジニア スプリングセール2026」を開催します。
小さいお子様から大人の方まで楽しめるラインナップとなっておりますので、進級・進学のお祝いや、春休みのご家族での団らん、そして新生活に向けた運動習慣のスタートに、是非ご検討ください。
【イマジニア スプリングセール2026】
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_imagineersale
■セール期間：2026年3月4日〜2026年3月30日
■セール対象
＜ディズニー ミラネス フィットネス＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091497
＜Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-＞
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
▶追加コンテンツ [20%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1
└J-POPパック Vol.1
└アニソンパック Vol.1
＜ディズニー ミュージックパレード アンコール＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000080814
＜マジカルクラフト 猫と魔法のドレス＞
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088190
＜映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス＞
▶ダウンロード版 [10％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100284
＜Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828
▶追加コンテンツ [すべて30%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828?dlc=1
└ミクササイズエディター
└追加エクササイズBGMパック Vol.1、Vol.2 、Vol.3、Vol.4
└追加ミクササイズソングパック Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4
└追加衣装 桜ミク、スクールジャージ
＜メダロット クラシックス プラス カブトVer.＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032065
＜メダロット クラシックス プラス クワガタVer.＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032403
＜Fit Boxing Presents「HOP! STEP! DANCE!」＞
▶ダウンロード版 [35％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066768
＜Fit Boxing 北斗の拳 〜お前はもう痩せている〜＞
▶ダウンロード版 [34％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000049379
▶追加コンテンツ「エキスパンションパック」[32%OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000044208
＜LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000011542
＜漢検スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000057667
＜英検®スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000046669
＜謎検スマート対策＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079363
＜算数検定スマート対策＋数学検定＞
▶ダウンロード版 [20％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095415
＜ネコノヤキュウ＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075011
＜みんなのカーリング＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044992
＜おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！＞
▶ダウンロード版 [30％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000070058
＜ポーカーソリティア＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088326
＜ぬりえであそぼう どうぶつえん＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000074368
＜ぬりえであそぼう すいぞくかん＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000076154
＜ぬりえであそぼう かたちでおぼえる１年生でならう漢字＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084759
＜ぬりえであそぼう きょうりゅう博物館＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084762
＜ぬりえであそぼう プラレール＞
▶ダウンロード版 [50％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079873
＜ミステリーの歩き方＞
▶ダウンロード版 [25％OFF]
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402
■『ディズニー ミラネス フィットネス』とは
「ミッキーマウスと始めるオールインワン・エクササイズ」をコンセプトに、ダンスやボクシングの動きで体を動かす「有酸素運動」や筋トレを主体とした「無酸素運動」、ヨガの動きを取り入れたストレッチで体をほぐす「リラックス」といった様々な種類のエクササイズを自宅で気軽に楽しめるNintendo Switch向けソフトです。
当社より発売中の『Fit Boxing』シリーズを通じて多くの方にご支持いただいたポイントを活かし、運動が苦手な方や初心者の方でも、無理なく気軽に続けられるエクササイズ体験をお届けします。インストラクターとして登場するミッキーと一緒に取り組むことで、毎日のエクササイズの時間がより楽しく華やかになります。
■『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』とは
ドレス作りと着せ替えをテーマにした生活シミュレーションゲームです。
「青い空、南の風、猫と猫―。小さなドレス職人のものがたり」のキャッチフレーズのもと、美しい風景が広がるのどかな村「フルーヌ」を舞台に、主人公・リリアが村の人々とふれあいながらドレス作りの腕を磨き、“伝説のドレスメーカー”を目指し成長していきます。プレイヤーはリリアとなり、自分のドレスを作りながら依頼を受けて村人のドレスを作っていきます。また、リリアはもちろん村の人々も依頼を通して着せ替えが可能となり、村全体を自分好みのスタイルで彩ることができます。
やさしい操作と温かな世界観で、子どもから大人まで時間を忘れて夢中になれるゲーム内容になっています。
■『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』とは
「映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ」に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにしたパズルを解いて、ドットイラストを描くゲームです。枠の外の数字をヒントにマスを埋めていくと、かわいいキャラクターのイラストを完成させることができます。
メインのパズル以外にも、パズルをたくさん組み合わせて作る「あつめてキャラクロス」や「ジグソーパズル」など、映画のシーンを再現できるモードを搭載しています。チャレンジできる問題数は500問以上です。
■『Fit Boxing』シリーズとは
人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。
■『ディズニー ミュージックパレード アンコール』とは
ディズニー楽曲とともに、ディズニー・アニメーション作品の名場面を再現した、光かがやくステージを駆けめぐるリズムアクションゲーム！「ホール・ニュー・ワールド」や「アンダー・ザ・シー」など楽曲ごとに異なるステージの中で汽車が縦横無尽に駆ける様子は、まるでライドアトラクションに乗っているような没入感を味わうことができます。また、キラキラと華やかなアートスタイルでディズニーキャラクター達を描いた「ミュージックライド」やディズニー・アニメーション作品の名場面を映し出す「メモリークリスタル」といったコレクション要素も収録。思い出の作品のワンシーンやお気に入りのキャラクターを集める楽しさも味わえます。１人プレイはもちろん、本体１台で最大４人までの同時プレイが可能。「振るだけ」の操作にも対応しているのでお子様でも安心してご家族や友達と遊べます。
■『初音ミク』とは
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。
大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。
■『メダロット』とは
「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスマイズ」して「対戦」するゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年11月28日のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。
■『HOP! STEP! DANCE!』とは
“楽しく！ムリなく！カッコ良く！初心者でも踊れるようになる”がコンセプトのダンスレッスンソフトです。ゲームをプレイしていくことで自然にステップアップができるレッスンカリキュラムや、インストラクターのわかりやすく優しい声掛けなど、初心者の方も楽しくダンスが学べる内容になっています。
■『北斗の拳』（原作：武論尊・漫画：原哲夫）とは
「週刊少年ジャンプ」に1983年〜1988年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載された作品。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿が描かれている。
■『LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-』とは
本物さながらの表情や仕草をする犬や猫との生活を送ることができる作品です。
犬や猫の育成シミュレーションゲームは、これまでも人気を博したジャンルですが、Nintendo Switchならではの特色や機能を活かすことで、新しいコミュニケーションを実現しました。造形やアニメーション、細かな毛並みに至るまでこだわったビジュアルに加えて、HD振動を通じて犬や猫と本当にふれあっている様な感覚を楽しむことができます。
■『漢検スマート対策』とは
シリーズ累計120万本のベストセラー「漢検DS」シリーズのシステムを受け継ぎ、公益財団法人 日本漢字能力検定協会（以下「漢検協会」）との共同企画として開発した漢検対策ソフトです。過去問題の追加や、学習サポート機能の強化に加え、Nintendo Switchで快適に学習できるよう操作性を改善しました。本気で漢検合格を目指したい方から手軽に楽しく漢字を学びたい方まで、年齢を問わず幅広くお楽しみいただけます。
■『英検®スマート対策』とは
英検対策に定評のある旺文社が刊行する『英検®過去全問題集』や『英検®でる順パス単』等、28 冊分のコンテンツを収録した英検対策ソフトです。英検で出題される問題のうち「リーディング」「リスニング」に特化し、ドリルや模擬検定を通して問題を解きながら実践的に学習できるほか、毎日の英語学習の一環として語彙力を鍛えることもできます。
■『謎検スマート対策』とは
本作は、「謎解き」の楽しみを味わっていただけるよう、謎の解き方を学ぶことができるソフトです。「リアル脱出ゲーム」で知られるSCRAPが提供するハイクオリティな問題、充実の解説とヒントを通して、謎解きの知識を身に付けることができます。入門者の方から「謎検」上級を目指す方まで、幅広い層に向けてお届けします。
■『算数検定スマート対策＋数学検定』とは
本作はNintendo Switchにて、本格的に楽しく算数・数学を学習することができるソフトです。日本数学検定協会より提供いただいた実際の数学検定・算数検定の過去問題や、本作独自の計算問題を通して算数・数学の力を鍛えることができます。
１〜５級を「数学検定」、６〜11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼んでおり、本作では１級から11級までの全階級の過去問題を収録しています。
数学検定・算数検定の受検を目指している方から、算数・数学の苦手意識克服の一歩を踏み出したい方まで、幅広い活用目的でお楽しみいただけます。
■『ネコノヤキュウ』とは
サイコロで勝負が決まる野球ゲーム。 野球のルールが分からなくても、サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で誰でも気軽に楽しめるのが魅力です。ストーリーモードではキャラクターの世界観も楽しめます。
■『みんなのカーリング』とは
氷上で行うウィンタースポーツ「カーリング」を簡単操作で手軽に楽しめるゲームです。
カーリングは緻密で高い戦略性が求められることから「氷上のチェス」とも言われますが、本ソフトでも試合さながらに奥深いゲーム展開を体験できます。操作については、だれでもプレイできるようにシンプルさにこだわり、Joy-Conを振ってカーリング特有のブラシでスイーピングする（掃く）動作を再現するなど臨場感のあるゲームプレイを提供します。
また、ソフト1本で1人から最大4人まで同時に楽しめる多彩なゲームモードや、初心者でも安心して遊べるように日本カーリング協会監修のカーリング辞典を収録。幅広いユーザーのプレイスタイルに対応しています。
■『おうちでゴルフ練習 パターうまくな〜る！』とは
本作は、トレーニングツールとして実際のパターが上達することを目的に開発したソフトです。公益社団法人日本プロゴルフ協会会員のトーナメントプレイヤーでありティーチングプロの渡邊義徳氏の監修のもと、パターに欠かせない３つの練習法（フォームを固める・距離感を養う・傾斜感覚を鍛える）を収録しています。また、Nintendo Switch本体を足元に置くことで、実際のボールを打つことと同じ感覚で練習できる「床置き練習モード」を搭載。このモードでは、実際にパターを持ったときと同じ姿勢、感覚で練習することができます。ぜひ自宅での本格的なパター練習にお役立てください。
■『ポーカーソリティア』とは
ポーカーの役作りにパズル要素を掛け合わせた、戦略性あふれる新感覚カードゲーム。
５×５のマスにカードを配置し、縦横にポーカーの役を揃えてスコアを獲得していきます。
制限時間内で高得点を目指す「2分モード」、指示された役を作って盤面を整理する「ミッションモード」、世界中のプレイヤーとスコアを競う「オンラインランキング」など、シンプルな操作ながらやり込み要素も充実しています。
■「ぬりえであそぼう」シリーズとは
お子様に身近な遊びであるぬりえをNintendo Switch向けに最適化し、お子様がひとりでも遊べるよう、直感的な操作を実現しています。
■『ミステリーの歩き方』とは
完全新作！全３部作からなる連続ドラマ仕立てのミステリーアドベンチャー第一弾。
主人公達は30年前の未解決事件の調査のために避暑地として有名な「鳴美沢」に赴くが、登場人物達はそれぞれ何かしらの秘密をかかえている様子、、、
なぜか主人公だけが持つ”過去視”の能力。
プレイヤーは現代と30年前の過去とを行き来して事件の真相に迫ります。
現代パートは実力派人気声優のフルボイスによる掛け合いと美麗な背景が世界観を演出します。過去パートは古き良きドット絵で表現され、懐かしいコマンド選択式で知られざる事実を探っていきます。
そして物語は様々な伏線を張りながら最終話に向かっていきます。
未解決事件の真相に迫るゲーム部分だけではなく、登場人物達の明るい振る舞いの裏に隠された胸の内にあるものが何なのか？その結末にもご注目ください。
© Imagineer Co., Ltd.
© Disney
©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証EB-212
©Neilo Inc.
Art by 岩十 © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
＊「ミクといっしょにエクササイズ」及び「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
© Imagineer Co., Ltd. Developed by syn Sophia
©2026 日本すみっコぐらし協会映画部
「漢字検定」「漢検」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録商標です。
英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。
©Obunsha Co., Ltd.
※「数検」「数検／数学検定」「数検／ Suken」は公益財団法人 日本数学検定協会の登録商標です。
※本ソフトは公益財団法人 日本数学検定協会のオフィシャル商品ではありません。
©SCRAP All rights reserved.
「謎検」は株式会社 SCRAP の登録商標です。
©2022 JAPAN CURLING ASSOCIATION.
© ＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
© TOYBOX Inc. all rights reserved.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
© 2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
関連リンク
イマジニア スプリングセール2026
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_imagineersale
