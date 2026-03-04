こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
あなたのマーケティングに足りないのは手法ではないかもしれない ウェブ解析士のマーケティング事例集
「自社サイトをコストで終わらせないために」事例集68をKindleで発売しました
一般社団法人ウェブ解析士協会公認の勉強会「自社サイトをコストで終わらせないために」は、2026年2月21日に開催した第69回の内容をKindleで書籍化し、発売しました。自社で運用している、顧客の声も聞いている、SNSも発信している。それでも、なぜか手応えが薄い――。足りないのは手法ではなく、問いの立て方と向き合い方かもしれません。
デジタルを“コスト”で終わらせず、組織と関係を進化させる実践が詰まった1冊です。
「自社サイトをコストで終わらせないために」事例集（68）480円
■自社サイトを「コスト」から「利益の源泉」へ変える -- デジタルマーケティングの「自走」が企業を強くする！
伊村ミチル氏（ウェブ解析士マスター／初級ウェブ広告マネージャー）
内製化ブームの裏で起きる現場の疲弊と揺り戻し。動画研修では埋められない現場の不安を、伴走支援でどう成果に変えるか。大手企業のLP制作・広告運用の内製化から、戦略的パートナーへと関係性を深化させた実例を基に、Win-Winな支援の形を明かします。
■限られた予算で勝つ-中小企業が最短で成果を出す顧客インタビューの実践
寺井大智氏 （上級ウェブ解析士／上級ウェブ広告マネージャー）
予算も人手も限られるからこそ、顧客インタビューは武器になります。なぜ買ったのかを聞くだけで、ウェブ改善も広告も変わる。実践から学んだ、現場で使えるコツや注意点を共有します。
■Ｚ世代へのSNS採用に効く差異化戦略
藤原忍氏 （上級ウェブ解析士／チーフSNSマネージャー／初級ウェブ広告マネージャー）
競合との差別化を図ろうとしても若者に響かないのはなぜか？ 選ばれる会社になるために必要なSNS発信方法をお話しします。
▼Amazonで購入する
https://amzn.asia/d/08UI1zFi
■直近1年間に発刊した事例集
2025年12月25日 事例集67 著者：石本憲貴、三木春香、稲葉修久
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCJDCCXK
・選ばれるウェブ解析士へ。比較されても勝てる提案と営業のコツ
・Google広告のP-MAXとデマンドジェネレーション
・Instagramを活用した“選ばれる採用広報”の実践ステップ
2025年11月15日 事例集66 著者：森和吉、二村勇輔、田北泰裕
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN949J62
・生成AIを活用した広告予算最適化の実践
・広告嫌いのα/Z世代に“選ばれる”新しいマーケティング手法-ショートドラマの可能性
・10年ものアプリのマーケティング再構築 〜小さく始めて大きく育てる
2025年9月13日 事例集65 著者：八木和也、牧野佐智子、満田秋彦
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR37DXR5
・定期収入をつくる顧客獲得ロードマップ 〜ウェブ解析士に最適な稼ぎ方の実践事例共有〜
・単発案件から継続契約へ〜信頼関係を築く長期パートナーシップの秘訣〜
・成果につながるコンテンツSEOの極意〜キーワード選定から執筆まで
2025年6月27日 事例集64 著者：木下彩華、島田敬子、小佐野宇志
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFXGCXM6
・もう二度と起こしたくない！ ウェブ広告3つの失敗事例
・2回のXコラボキャンペーンでフォロワー1万人突破！ 成功の再現性と改善のリアル
・リアルとWebをつなぐ不動産マーケティングと、“癒やしの存在”が活躍する採用戦略
2025年4月12日 事例集63 著者：山本有紀、久保田善博、車利男
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6NHP8XT
・【最新トレンド】Looker Studio × GA4 で見る“本当に使える”データとは？
・地域で活かすウェブ解析士の力――WACA地方DX委員会の実践事例
・無料で始める MEO戦略――Googleマップを超えた集客の新常識
2025年3月4日 事例集62 著者：柳澤みゆき、中野彩子、礒崎将一
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ996ZTL
・【令和の虎社長と仕事した件-1】 虎の威を借るブランディング エシカル商品で東京と地方の企業をつなげた話
・【令和の虎社長と仕事した件-2】虎に翼を与えるニュースリリース 大手PRプラットフォームでPV1位になった話
・CV率を引き上げる！実例で学ぶ3つのポイント
2024年12月23日 事例集61 著者：中嶋直喜、大野 貢、平岡謙一
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRBJP537
・マーケティング業務を71％削減!? 「時間がない」が口癖のマーケターに贈る、生成AIで爆速マーケティング！
・【中小企業に特化！】Meta広告運用事例
・日本文化の発信拠点を作りたい！ウェブ解析士が取り組む、海外での飲食店経営の実態
2024年11月15日 事例集60 著者：森 和吉、二村 勇輔、田北 泰裕
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN949J62
・今からでもやってみたい最新のX攻略法
・Webと事業をつなぐための計数管理
・GA4デモアカウントで学ぶ！スピード解析術
▼「自社サイトをコストで終わらせないために」とは？
上級ウェブ解析士の有資格者に発表の場を作ろうと有志で立ち上げたのがこの勉強会です。2013年2月に松江市で初回を開催し、大阪、金沢、神戸、高松、松江、鳥取、広島、福岡、岡山と西日本各地で開催。2014年にKindleで電子書籍の発刊も始めました。現在ではウェブ解析の技術だけではなく、ウェブを取り巻くビジネスを中心とした事例も多く取り上げ、年6回開催しています。
コロナ禍になりオンライン開催するようになってから参加者は全国に広がりました。延べ2000人、発表者も200人を超えています。
・実践的な事例の紹介
・仲間づくり（ウェブについて相談できる人たちとの交流）
・自己向上
の三つを目標に開催を続けています。
一般社団法人ウェブ解析士協会
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
support@waca.or.jp
関連リンク
Amazon販売ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQV24BKW
ウェブ解析士協会
https://www.waca.or.jp/
勉強会「自社サイトをコストで終わらせないために」
https://www.kameikoji.jp/category/workshop/
一般社団法人ウェブ解析士協会
