エートス協同組合、大阪府岸和田市と災害協定を締結































































































































右： 大阪府岸和田市 佐野 英利市長 左：エートス協同組合 川上 裕（株式会社川上自動車鈑金塗装 代表取締役）右： 大阪府岸和田市 佐野 英利市長

〜被災車両をレッカー移動し、被災地の早期復旧復興に対応〜エートス協同組合（拠点：埼玉県さいたま市、理事長：宮本 明岳（株式会社タウ 代表取締役社長））は2月25日、大阪府岸和田市と「災害時等における車両等の移動に関する協定」の締結式を執り行いました。本協定は、災害時の迅速な対応によって復旧活動に貢献することを目的としております。





■災害協定の経緯と目的



近年は日本各地で異常気象が発生し、いつどこで甚大な災害が起きてもおかしくない状況にあります。大規模な自然災害が発生した場合、発災時には人命救助やライフライン復旧のために、緊急通行車両の通行を確保する「道路啓開」や被災車両の処分が重要となります。このたび協定を締結した岸和田市は、救援・救護活動に従事する車両の通行路の確保をはじめとする、発災時への備えの重要性を認識されていることから、有事の際の地域復興に寄与するべく協定締結へといたりました。



本協定では、岸和田市において迅速な救命・救出活動や緊急物資の輸送が行われるよう、当組合が被災車両のレッカー移動等によって放置車両や立ち往生車両等の移動を支援し、円滑な復旧に資することを目的としています。今後もエートス協同組合は岸和田市と連携を深めると共に、災害発生頻度が高いとされる地域に対しても、発災時の早期復旧・復興貢献できるよう、活動を全国へ拡大してまいります。



