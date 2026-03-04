営業リスト作成ツールを買い切り9,800円で。業種×地域で企業情報を自動収集するChrome拡張機能
合同会社中小企業事業支援（本社：日本）は、営業リスト自動生成Chrome拡張機能「営業リスト自動生成ツール」の提供を開始いたしました。本ツールは、業種と地域を指定するだけでGoogle検索から企業情報を自動収集し、CSV形式の営業リストとして出力するChrome拡張機能です。
営業リスト作成とは、テレアポ・フォーム営業・DM送付などの新規開拓に必要な企業情報（企業名・電話番号・メールアドレス・住所等）を一覧化する業務です。多くの営業現場で不可欠な作業ですが、従来は1件ずつWebサイトを確認して手作業で転記するか、月額数万円のSaaS型リスト作成ツールを契約する必要がありました。本ツールは「買い切り9,800円（税込）・月額費用ゼロ・プログラミング不要」という設計で、誰でも手軽に営業リストの自動生成を始められます。
製品の詳細はこちらの記事をご覧ください：製品ページ：https://note.com/ai_kouritsu_/n/n34f2a22610e8?sub_rt=share_pw
開発背景：なぜ今、営業リスト自動生成ツールなのか
日本の法人営業市場において、新規開拓のための営業リスト作成は依然として大きな業務負担となっています。中小企業や個人事業主の多くは、いまだに手作業による「コピペ地獄」に依存しています。企業名・電話番号・メールアドレス・住所などを1件ずつWebサイトからコピーし、スプレッドシートに貼り付ける作業は、100件のリスト作成で3～5時間もの工数が発生します。
既存の営業リスト作成ツールには以下の課題がありました：
● SaaS型リスト作成ツールは月額10,000～30,000円で年間12～36万円のコスト
● 企業データベースサービスは月額10,000～50,000円で中小企業には高額すぎる
● 自社でスクレイピング環境を構築するにはPythonなどのプログラミング知識が必要
● リスト購入サービスは1件あたり10～50円で、大量取得時のコストが膨大になる
本ツールは、これらすべての課題を解消する「ノーコード × 買い切り × Chrome拡張」型の営業リスト自動生成ツールとして開発されました。
本ツールが他の営業リスト作成ツールと異なる6つのポイント
(1)業界最安水準の営業リスト作成ツール ― 買い切り9,800円
他社の営業リスト作成ツールは月額サブスクリプション型が主流で、年間12～36万円、3年間で最大108万円ものコストが発生します。本ツールは9,800円の買い切り型で、一度ご購入いただければ追加費用は一切不要。営業リスト作成の導入コストを数十分の一に圧縮し、すべてのビジネスパーソンに営業リスト自動生成の手段を開放します。
(2)業種×地域の指定だけで企業情報を自動収集
従来の営業リスト作成では、企業サイトを1件ずつ訪問して情報を転記する必要がありました。本ツールは業種（例：IT、製造業、飲食店）と地域（例：東京都渋谷区、大阪市）を入力して検索ボタンを押すだけで、Google検索から企業候補を自動収集。各企業サイトの会社概要・お問い合わせ・事業内容ページまで自動巡回し、企業名・URL・住所・郵便番号・メールアドレス・電話番号・代表者名・従業員数・資本金・設立年の10項目を自動取得します。プログラミング経験のない営業担当者でも、即日リスト作成を開始できます。
(3)最大10,000件の大規模リスト作成に対応
1回の検索で最大10,000件まで指定可能。さらに、条件を変えながら追加検索を繰り返すことでリストを積み上げることができます。重複企業は自動で除外されるため、クリーンなリストが効率的に完成します。少量のテストリストから大規模な営業リストまで、用途に応じた柔軟な運用が可能です。
営業リスト作成とは、テレアポ・フォーム営業・DM送付などの新規開拓に必要な企業情報（企業名・電話番号・メールアドレス・住所等）を一覧化する業務です。多くの営業現場で不可欠な作業ですが、従来は1件ずつWebサイトを確認して手作業で転記するか、月額数万円のSaaS型リスト作成ツールを契約する必要がありました。本ツールは「買い切り9,800円（税込）・月額費用ゼロ・プログラミング不要」という設計で、誰でも手軽に営業リストの自動生成を始められます。
製品の詳細はこちらの記事をご覧ください：製品ページ：https://note.com/ai_kouritsu_/n/n34f2a22610e8?sub_rt=share_pw
開発背景：なぜ今、営業リスト自動生成ツールなのか
日本の法人営業市場において、新規開拓のための営業リスト作成は依然として大きな業務負担となっています。中小企業や個人事業主の多くは、いまだに手作業による「コピペ地獄」に依存しています。企業名・電話番号・メールアドレス・住所などを1件ずつWebサイトからコピーし、スプレッドシートに貼り付ける作業は、100件のリスト作成で3～5時間もの工数が発生します。
既存の営業リスト作成ツールには以下の課題がありました：
● SaaS型リスト作成ツールは月額10,000～30,000円で年間12～36万円のコスト
● 企業データベースサービスは月額10,000～50,000円で中小企業には高額すぎる
● 自社でスクレイピング環境を構築するにはPythonなどのプログラミング知識が必要
● リスト購入サービスは1件あたり10～50円で、大量取得時のコストが膨大になる
本ツールは、これらすべての課題を解消する「ノーコード × 買い切り × Chrome拡張」型の営業リスト自動生成ツールとして開発されました。
本ツールが他の営業リスト作成ツールと異なる6つのポイント
(1)業界最安水準の営業リスト作成ツール ― 買い切り9,800円
他社の営業リスト作成ツールは月額サブスクリプション型が主流で、年間12～36万円、3年間で最大108万円ものコストが発生します。本ツールは9,800円の買い切り型で、一度ご購入いただければ追加費用は一切不要。営業リスト作成の導入コストを数十分の一に圧縮し、すべてのビジネスパーソンに営業リスト自動生成の手段を開放します。
(2)業種×地域の指定だけで企業情報を自動収集
従来の営業リスト作成では、企業サイトを1件ずつ訪問して情報を転記する必要がありました。本ツールは業種（例：IT、製造業、飲食店）と地域（例：東京都渋谷区、大阪市）を入力して検索ボタンを押すだけで、Google検索から企業候補を自動収集。各企業サイトの会社概要・お問い合わせ・事業内容ページまで自動巡回し、企業名・URL・住所・郵便番号・メールアドレス・電話番号・代表者名・従業員数・資本金・設立年の10項目を自動取得します。プログラミング経験のない営業担当者でも、即日リスト作成を開始できます。
(3)最大10,000件の大規模リスト作成に対応
1回の検索で最大10,000件まで指定可能。さらに、条件を変えながら追加検索を繰り返すことでリストを積み上げることができます。重複企業は自動で除外されるため、クリーンなリストが効率的に完成します。少量のテストリストから大規模な営業リストまで、用途に応じた柔軟な運用が可能です。