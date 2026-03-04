溶射市場予測二〇二九年：航空宇宙、自動車、低温溶射技術が牽引し百五十億ドル超へ
航空、電気自動車製造、医療機器分野での表面工学需要拡大が耐久性と効率性向上を後押し
溶射市場は二〇二九年までに百五十億ドルを超え、予測期間中に年平均約六％で拡大すると見込まれている。特殊化学品市場の約一％、化学産業全体の中では小規模に見えるものの、高性能製造環境において溶射技術は極めて重要な役割を担っている。
これらの技術は、耐久性、耐食性、耐熱保護が不可欠な航空宇宙、自動車、医療、重工業分野に深く組み込まれている。
アジア太平洋が最大市場に
アジア太平洋地域は二〇二九年に約四十八億六千四百万ドルへ達し、最大地域市場になると予測されている。成長は以下に支えられている。
・自動車生産の拡大
・医療機器需要の増加
・新興国における産業製造の成長
米国は国別最大市場を維持し、約三十九億七千四百万ドルに達する見込みである。航空宇宙・防衛活動の活発化、医療用インプラントへの採用増加、先端エネルギー基盤への投資が安定成長を支えている。
コーティング材料が収益の中心
製品別では、コーティング材料が二〇二九年に市場価値の約八六％を占めると予測されている。
その背景には以下がある。
・耐食性および耐摩耗性への高需要
・航空宇宙、自動車、エネルギー分野での応用拡大
・設備寿命延長と運用効率向上の必要性
・材料配合および成膜工程の進歩
溶射被覆は新規製造と修理の双方で広く活用され、市場の中核を形成している。
低温溶射技術の台頭
技術別では、低温溶射が二〇二九年に約四五％を占め、最大区分になる見込みである。
普及拡大の要因は以下である。
・低温処理により母材特性を保持
・航空宇宙および自動車部品修理での採用増加
・電子機器や高付加価値部品への精密成膜
・修復および再生工程の効率向上
保守費用削減を重視する中で、低温溶射の重要性は高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343194/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343194/images/bodyimage2】
航空宇宙分野が需要を牽引
最終用途別では、航空宇宙分野が二〇二九年に約二八％を占め、最大区分となる見込みである。
主な需要要因は以下である。
・軽量かつ高耐久部品への需要
・タービン翼向け耐熱・耐食被覆
・厳格な安全および性能基準
・商業航空および防衛分野の継続的更新
航空需要増加と機材近代化が高性能表面処理需要を支えている。
二〇二九年までの主要成長要因
構造的要因が市場を形成している。
自動車生産拡大
特に電気自動車の増加により、耐熱性・耐摩耗性向上被覆の需要が拡大。
医療機器需要増加
インプラントや手術器具における耐食性・生体適合性被覆の採用増加。
鉱業および重機械分野の拡大
過酷環境下での装置保護による稼働停止時間短縮。
航空宇宙需要の増加
航空機生産増加および宇宙関連投資の拡大。
有望分野
二〇二九年までに最も大きな拡大が見込まれる分野は以下である。
・溶射コーティング材料
・低温溶射被覆
・航空宇宙向け溶射応用
これらは今後五年間で六十億ドル超の追加市場価値を創出すると予測されている。
長期展望
製造業は性能工学、持続可能性、ライフサイクル費用最適化を重視する方向へ進んでいる。摩耗部品の単純交換ではなく、先進的表面処理による寿命延長と効率向上への投資が拡大している。
航空宇宙、自動車、医療、重工業分野での安定需要を背景に、溶射市場は二〇二九年以降も着実な拡大が見込まれる。
本市場の詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/thermal-spray-global-market-report
配信元企業：The Business research company
溶射市場は二〇二九年までに百五十億ドルを超え、予測期間中に年平均約六％で拡大すると見込まれている。特殊化学品市場の約一％、化学産業全体の中では小規模に見えるものの、高性能製造環境において溶射技術は極めて重要な役割を担っている。
これらの技術は、耐久性、耐食性、耐熱保護が不可欠な航空宇宙、自動車、医療、重工業分野に深く組み込まれている。
アジア太平洋が最大市場に
アジア太平洋地域は二〇二九年に約四十八億六千四百万ドルへ達し、最大地域市場になると予測されている。成長は以下に支えられている。
・自動車生産の拡大
・医療機器需要の増加
・新興国における産業製造の成長
米国は国別最大市場を維持し、約三十九億七千四百万ドルに達する見込みである。航空宇宙・防衛活動の活発化、医療用インプラントへの採用増加、先端エネルギー基盤への投資が安定成長を支えている。
コーティング材料が収益の中心
製品別では、コーティング材料が二〇二九年に市場価値の約八六％を占めると予測されている。
その背景には以下がある。
・耐食性および耐摩耗性への高需要
・航空宇宙、自動車、エネルギー分野での応用拡大
・設備寿命延長と運用効率向上の必要性
・材料配合および成膜工程の進歩
溶射被覆は新規製造と修理の双方で広く活用され、市場の中核を形成している。
低温溶射技術の台頭
技術別では、低温溶射が二〇二九年に約四五％を占め、最大区分になる見込みである。
普及拡大の要因は以下である。
・低温処理により母材特性を保持
・航空宇宙および自動車部品修理での採用増加
・電子機器や高付加価値部品への精密成膜
・修復および再生工程の効率向上
保守費用削減を重視する中で、低温溶射の重要性は高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343194/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343194/images/bodyimage2】
航空宇宙分野が需要を牽引
最終用途別では、航空宇宙分野が二〇二九年に約二八％を占め、最大区分となる見込みである。
主な需要要因は以下である。
・軽量かつ高耐久部品への需要
・タービン翼向け耐熱・耐食被覆
・厳格な安全および性能基準
・商業航空および防衛分野の継続的更新
航空需要増加と機材近代化が高性能表面処理需要を支えている。
二〇二九年までの主要成長要因
構造的要因が市場を形成している。
自動車生産拡大
特に電気自動車の増加により、耐熱性・耐摩耗性向上被覆の需要が拡大。
医療機器需要増加
インプラントや手術器具における耐食性・生体適合性被覆の採用増加。
鉱業および重機械分野の拡大
過酷環境下での装置保護による稼働停止時間短縮。
航空宇宙需要の増加
航空機生産増加および宇宙関連投資の拡大。
有望分野
二〇二九年までに最も大きな拡大が見込まれる分野は以下である。
・溶射コーティング材料
・低温溶射被覆
・航空宇宙向け溶射応用
これらは今後五年間で六十億ドル超の追加市場価値を創出すると予測されている。
長期展望
製造業は性能工学、持続可能性、ライフサイクル費用最適化を重視する方向へ進んでいる。摩耗部品の単純交換ではなく、先進的表面処理による寿命延長と効率向上への投資が拡大している。
航空宇宙、自動車、医療、重工業分野での安定需要を背景に、溶射市場は二〇二九年以降も着実な拡大が見込まれる。
本市場の詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/thermal-spray-global-market-report
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ