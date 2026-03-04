エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する楽天スーパーSALEが本日スタート
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、2026年3月4日（水）より開催される「楽天スーパーSALE」に参加いたします。
本セールでは、静音・オイルレス型エアーコンプレッサー「AIR SELF（エアセルフ）」シリーズを展開する専門店として、より多くのお客様に高品質なコンプレッサー製品をお届けする機会といたします。
エアセルフでは楽天スーパーSALE開催記念として、2026年3月4日（水）20時～23時59分の4時間限定で、3,000円OFFクーポンが利用できるキャンペーンを開催いたします。
■楽天スーパーSALE概要
・開始日：2026年3月4日 20時～
・販売チャネル：エアーコンプレッサー専門店エアセルフ 楽天市場店
■イベントクーポンURL
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UzI0Mi1CVFNELUhLQ0gtV0xBNg--&rt=
■なぜ今、エアーコンプレッサーが必要なのか
近年、DIY需要の拡大、整備業界の人手不足、建築現場の効率化ニーズ、さらには医療・食品分野における衛生基準の高度化など、圧縮空気の安定供給は多業種で不可欠なインフラとなっています。
一方で、従来型のオイル式コンプレッサーには以下の課題がありました。
・騒音による近隣トラブル
・オイル管理の手間
・油分混入リスク
・メンテナンスコスト増大
これらの構造的課題に対する解として、静音・オイルレス型が再評価されています。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフの導入実績
エアーコンプレッサー専門店エアセルフの製品は、以下の分野で活用されています。
・DIY・木工・塗装作業
・自動車整備・タイヤ交換
・食品・水産加工
・医療・歯科・研究機関
・工場・製造ライン
・農業・園芸分野
静音性・清潔性・高い安定供給性能により、多様な業種から高い評価を得ています。
■スーパーSALEを通じて、より多くの法人・個人ユーザーにエアセルフ製品の品質と利便性を体感いただき、静音型・オイルレスコンプレッサー市場におけるリーディングブランドとしてさらなる成長を目指してまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
所在地：北海道札幌市中央区
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
公式サイト：https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト：
https://tokyoparts.jp/
▼農業分野に特化した新メディアサイト「ライストレード」
https://rice-trade.jp/
▼農業むけ関連サービス
https://rear-car.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343031/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社メカニスタ
