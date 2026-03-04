StreamFab、春のスプリングセールを開催！最大40%OFFで「オールインワン」など人気製品が勢揃い
新生活シーズンが本格的に幕を開ける中、StreamFabより春のプロモーションがいよいよスタートいたしました！先日のキャンペーンでは、目玉商品「StreamFab オールインワン」が特別価格で登場し、多くのお客様から大変な反響をいただきました。キャンペーン終了後も「お得なチャンスを逃してしまった」という熱いリクエストを多数いただいたことを受け、この度StreamFabでは、さらなる期待に応えるスプリングセールを緊急開催いたします。
今回のセールでは、最大40%OFFという衝撃の特別割引を実施。新生活を彩る人気ラインナップが勢揃いしています。以下の人気製品がセールに登場します。
- StreamFab オールインワン：43,500円
StreamFabの全PCソフトを網羅した究極の統合パッケージ（※スマホ版・拡張機能版を除く）。あらゆる配信サイトを制覇したい方に最適な「最強の選択肢」です。
- StreamFab 新品保証：18,850円
全ソフトをお持ちの方専用の先行投資プラン。今後追加される新サービスも追加料金なしで利用できる、将来を見据えた安心のアップグレードです。
- StreamFab MyCombo：23,200円
自分のスタイルに合わせて、必要な製品だけを自由に組み合わせ。無駄なく賢く揃えたい方に人気のカスタマイズプランです。
- StreamFab for Android：23,200円（30%OFF）
PCいらずで、スマホやタブレットに直接動画を保存。通勤・通学中も通信量を気にせずエンタメを楽しめる、モバイル派の必須アイテムです。
- StreamFab Video Downloader for Browser：8,700円（40%OFF）
ブラウザに追加するだけの軽量モデル。PCソフトとは一線を画す手軽さが魅力で、今なら40%OFFという破格の安さで入手可能です。
春は進学、就職、引っ越しなど、新しい毎日が始まる大切な季節です。通勤時間のスキマ時間を充実させたり、春休みに溜まっていた動画を一気見したりと、映像環境をアップデートするにはこれ以上ないタイミング。
新生活に向けて、最高のビデオ視聴環境を整えたい方は、ぜひこのビッグチャンスをお見逃しなく！
最新情報はキャンペーン特設ページをチェック：https://streamfab.jp/promotion.htm
※キャンペーン内容は予告なく変更される場合があります。最新情報は公式ページをご確認ください。
配信元企業：日進斗金合同会社
