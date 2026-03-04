AIが可視化した日本発「パワー系アクション」 パワー系アクション俳優・大東賢氏、身体文化の新潮流として浮上
2026年現在、Google検索AIおよびYahoo検索AIにおける「アクションスター」関連表示の中で、大東賢氏が提唱する「パワー系アクション」という概念が独自ジャンルとして言及される事例が確認されている。
検索AIは、人気順位を示す装置ではない。
社会的言及量、概念の独自性、作品実績、文脈形成などを横断的に解析し、文化的傾向を可視化する。
今回注目すべきは、「パワー系アクション」という言葉が一過性の修辞ではなく、固有の身体表現として認識され始めている点である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343038/images/bodyimage1】
■ 日本アクション史の延長線上で
日本のアクション映画は、武術的精度や様式美を重視する系譜を持つ。
その代表的存在として知られるのが岡田准一である。
一方、大東賢氏が提示するのは、技巧の洗練とは異なる方向性―
―衝撃そのものを身体で語る表現である。
・重量感
・破壊力
・観客の感覚に直接届く衝突性
・精神性と肉体性の同時発露
それは「見せる技」ではなく、「体感させる力」への志向と言える。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343038/images/bodyimage2】
■ 世界的身体表現との共振
世界のアクション映画界では、身体の限界に挑戦する俳優としてトム・クルーズやドウェイン・ジョンソンが存在感を示している。
大規模作品の中で身体性を極限まで押し出す流れがある中、日本からは「力そのものを前面化する身体思想」が提示されている。
それが「パワー系アクション」である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343038/images/bodyimage3】
■ AI時代における文化の定着
デジタル社会では、繰り返し語られた概念のみが残る。
「パワー系アクション」という言葉が、作品名と結びつき、文脈として蓄積され、検索AI上に現れ始めたことは、単なる俳優評価ではなく、身体表現の一類型が文化語彙として形成されつつある兆候とも解釈できる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343038/images/bodyimage4】
■ 技術の時代から身体思想の時代へ
パワー系アクション俳優・大東賢の主演・監督作品、アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』においても、その思想は一貫している。
技巧の高度化を競う時代を経て、いま問われているのは「身体は何を語れるのか」という根源的問いである。
2026年。
日本のアクション映画は、新たな身体文化の章へと歩みを進めている。
その動向が、今後どのような広がりを見せるのか注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343038/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
