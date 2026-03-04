「自動運転」求人は前月比0.1％減の6,713件、「MaaS」求人は2.8％減の790件（2026年2月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営する日本唯一の自動運転専門ニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、日本国内における自動運転・MaaS関連求人案件数の最新調査（2026年2月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は、前月比0.1％減、前年同月比42.1％増の6,713件となりました。
サイト別では、dodaが前月比0.2％減の6,113件、マイナビ転職は同3.9％減の271件、ランスタッドは前月と変わらず78件、エン転職は同5.5％増の251件でした。
●参入機会をうかがう企業が増加
自動運転関連求人は前月比では横ばいの状況が続いておりますが、前年同月比では大幅増が続いており、自動運転ビジネスへの参入機会をうかがう企業が国内で増えたことで、求人件数が一定規模の多さで推移する状況となっています。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は、前月比2.8％減、前年同月比4.8％増の790件となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比3.1％減の728件、マイナビ転職は同5.4％増の39件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職は同13.3％減の13件でした。
国土交通省が2017年度から開いている「都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会」では、自動運転を含むMaaSの導入について積極的な議論が行われており、社会実装に向けた動きが加速すれば、MaaS求人の増加要因となります。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
