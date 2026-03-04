ついにNotebookLMスライドが編集可能に｜PPTX書き出し対応の最新アップデート
PDNob公式サイトhttps://bit.ly/40ah0YX
「NotebookLMのスライドをPowerPointで編集したい」と思ったことはありませんか？
2026年2月18日のアップデートにより、NotebookLM でスライド編集とPPTX書き出しが可能になりました。
ただし、編集はプロンプト入力形式で行われるため、Microsoft PowerPoint のような自由なレイアウト調整や細かなオブジェクト操作にはまだ制限があります。
本記事では、NotebookLMスライドをより編集しやすいPowerPoint形式に変換する方法を、わかりやすく解説します。
Part1. NotebookLMスライドはどこまで編集できる？最新仕様と制限
NotebookLMの最新アップデート内容
NotebookLM は、Googleが提供するAIアシスタントです。PDFやWord、Webページなどの資料を読み込ませることで、要点整理・要約・スライド生成までを自動化できます。
2026年2月18日の公式アップデート以降、NotebookLMはスライド単位での編集機能とPPTX形式でのダウンロード機能に対応しました。これにより、各スライドを個別に修正したうえで、PowerPoint（.pptx）またはPDF形式で書き出すことが可能になっています。
従来の「PDF出力のみ」という制限が解消され、実務利用の幅は大きく広がりました。
NotebookLMスライドを編集してPowerPoint（PPTX）で保存する手順
Step1.変更モードにアクセス
NotebookLMでスライドを開き、Studioパネルへ移動します。編集したいスライドを選択し、変更（鉛筆）アイコンをクリックすると編集モードに入ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343154/images/bodyimage1】
Step2.プロンプトを入力
修正したい内容を具体的に入力します。
例：
・「テーマカラーを青系に変更する」
・「画像を中央に配置する」
・「タイトルを簡潔にする」
Step3.一括修正を行う
複数の変更内容をまとめて入力することも可能です。送信後、保留中の変更内容が一覧で表示されます。
Step4.デッキを再生成
「新しいスライドを生成」をクリックすると、指定した修正内容を反映した新しいバージョンのスライドデッキが生成されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343154/images/bodyimage2】
Step5.PPT形式でダウンロード
画面右上の三点メニュー（…）をクリックし、「PowerPoint（.pptx）をダウンロード」を選択すると、PPTXファイルとして保存できます。作成したファイルは、Microsoft PowerPoint で開いて編集可能です。
編集機能の限界と注意点
現時点での編集は、あくまでプロンプトベースです。PowerPointのようにテキストボックス単位で編集したり、レイアウトをドラッグして細かく位置調整を行ったりすることはできません。
そのため、実務シーンでは以下のような点で不便を感じる場合があります。
・誤字や細かな表現をその場ですぐ修正できない
・会社ロゴやブランドカラーをピクセル単位で調整しにくい
・社内テンプレートへ完全に合わせるのが難しい
・レイアウトの微調整に複数回の再生成が必要になる
・プレゼン直前の細かな修正に時間がかかる
NotebookLMはスライドの構成作成や下書き生成には非常に優れていますが、PowerPointと同等の自由度を持つ編集環境ではありません。
より迅速に、かつ細かい部分まで思い通りに編集したい場合は、別の方法でPowerPoint形式に変換し、より編集しやすい構造へ整えるアプローチを検討するのも一つの有効な選択肢です。
