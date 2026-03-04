「何も作れなかった日」も、あなたが親を頑張った証。世界の手仕事で心を整える「ベビカム ハンドメイド部」が始動！～家の中にいながら世界のハンドメイドとつながる、新しい育児のリフレッシュタイム～
妊娠・育児をサポートするコミュニティ「ベビカム」を運営するベビカム株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：安西正育）は、2026年3月、新しく「ベビカム ハンドメイド部」を正式に発足いたしました。本活動は、Instagramやnoteを通じて世界各地の多様な手仕事を紹介し、出産を控えたプレママや育児中の親たちが、日々の慌ただしさの中でハンドメイドを通して「自分を取り戻す」ためのデジタル上のリフレッシュ体験を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343028/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343028/images/bodyimage2】
Instagramおよびnoteを通じて継続的に情報発信を行います。
・Instagramでは、隙間時間にサラッと読めて気軽にコミュニケーションを
・noteでは、ご紹介するハンドメイドの始め方や詳しい方法、作品例なども含め「読む」ことが楽しい時間を
お届けします
【公式リンク】
・Instagram：https://www.instagram.com/babycome_handmade_club/
・note：https://note.com/babycome_hm/n/n9b4820f91ca2
■ 背景：妊娠期の揺らぎと、育児中の孤独にハンドメイドで寄り添う
妊娠期は、体の変化だけでなく、心も大きく揺れる時期です。
「嬉しいはずなのに不安になる」
「お腹の赤ちゃんを想いながら、ふと孤独を感じる」
そして出産後は、慌ただしい毎日が始まります。
妊娠・出産・育児期は、生活環境や役割が大きく変化する一方で、自分の時間を持ちにくくなる時期でもあります。
ベビカムはこれまで、妊娠・出産・育児に関する情報やコミュニティを提供してきましたが、近年注目されている「ウェルビーイング」や「マインドフルネス」の視点から、妊娠・子育て期の心のケアに寄り添う取り組みが必要であると考えました。
世界各地には、暮らしの中から生まれた数多くの手仕事文化があります。
それらは単なる趣味ではなく、家族を守り、暮らしを支えるための知恵として受け継がれてきました。
ベビカムハンドメイド部では、こうした世界の手仕事を紹介しながら、妊娠中の方も、育児中の方も「手を動かすことで整う時間」を提案していきます。
■ 3つの独自コンセプト
「できなかった日」も肯定する場所
「時間が足りなかった」「思うように進まなかった」という経験も、その一日を懸命に親として生きていた証として大切にします。
世界を旅する「ハンドメイド・ストーリー」の紹介
身近な道具で魔法のように形を変える各国の技法や、その背景にある文化・知恵を隔週で紹介。家事や育児の合間に、異国の風を感じるようなワクワクをお届けします。
フォローするだけで入部完了、眺めるだけでもOK
作品を作らなくても、投稿を眺めるだけで心が整う。そんな心理的ハードルの低い、誰もがいつでも戻ってこられる場所です。
■ 今後の展開と参加型コミュニティ構想
ベビカムハンドメイド部は、単なる情報発信にとどまりません。
世界の手仕事を紹介するだけでなく、今後は「部員参加型」の活動も順次展開してまいります。
具体的には、
・妊娠中でも安心して参加できるオンラインライブ
・ベビー小物を一緒に作るゆるっとワークタイム
・プレママ・初心者向けチャレンジ企画
・部員同士でアイデアを出し合う参加型テーマ制作
・みんなで一つの作品を完成させる共同プロジェクト
・季節に合わせたイベント企画
など、妊婦さんもママも無理なく参加できる活動へと広げていく予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343028/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343028/images/bodyimage2】
Instagramおよびnoteを通じて継続的に情報発信を行います。
・Instagramでは、隙間時間にサラッと読めて気軽にコミュニケーションを
・noteでは、ご紹介するハンドメイドの始め方や詳しい方法、作品例なども含め「読む」ことが楽しい時間を
お届けします
【公式リンク】
・Instagram：https://www.instagram.com/babycome_handmade_club/
・note：https://note.com/babycome_hm/n/n9b4820f91ca2
■ 背景：妊娠期の揺らぎと、育児中の孤独にハンドメイドで寄り添う
妊娠期は、体の変化だけでなく、心も大きく揺れる時期です。
「嬉しいはずなのに不安になる」
「お腹の赤ちゃんを想いながら、ふと孤独を感じる」
そして出産後は、慌ただしい毎日が始まります。
妊娠・出産・育児期は、生活環境や役割が大きく変化する一方で、自分の時間を持ちにくくなる時期でもあります。
ベビカムはこれまで、妊娠・出産・育児に関する情報やコミュニティを提供してきましたが、近年注目されている「ウェルビーイング」や「マインドフルネス」の視点から、妊娠・子育て期の心のケアに寄り添う取り組みが必要であると考えました。
世界各地には、暮らしの中から生まれた数多くの手仕事文化があります。
それらは単なる趣味ではなく、家族を守り、暮らしを支えるための知恵として受け継がれてきました。
ベビカムハンドメイド部では、こうした世界の手仕事を紹介しながら、妊娠中の方も、育児中の方も「手を動かすことで整う時間」を提案していきます。
■ 3つの独自コンセプト
「できなかった日」も肯定する場所
「時間が足りなかった」「思うように進まなかった」という経験も、その一日を懸命に親として生きていた証として大切にします。
世界を旅する「ハンドメイド・ストーリー」の紹介
身近な道具で魔法のように形を変える各国の技法や、その背景にある文化・知恵を隔週で紹介。家事や育児の合間に、異国の風を感じるようなワクワクをお届けします。
フォローするだけで入部完了、眺めるだけでもOK
作品を作らなくても、投稿を眺めるだけで心が整う。そんな心理的ハードルの低い、誰もがいつでも戻ってこられる場所です。
■ 今後の展開と参加型コミュニティ構想
ベビカムハンドメイド部は、単なる情報発信にとどまりません。
世界の手仕事を紹介するだけでなく、今後は「部員参加型」の活動も順次展開してまいります。
具体的には、
・妊娠中でも安心して参加できるオンラインライブ
・ベビー小物を一緒に作るゆるっとワークタイム
・プレママ・初心者向けチャレンジ企画
・部員同士でアイデアを出し合う参加型テーマ制作
・みんなで一つの作品を完成させる共同プロジェクト
・季節に合わせたイベント企画
など、妊婦さんもママも無理なく参加できる活動へと広げていく予定です。