抱っこじゃないと眠れない赤ちゃんへ。 まるで腕の中にいるような安心感を、popomiのベビー抱っこ枕で。
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、新商品「ベビー抱っこ枕」を発表いたしました。本商品は、“抱っこ”に特化した設計で、まるで大人の腕の中にいるような安心感を再現。赤ちゃんのぐっすり時間と、ママ・パパの休息時間をやさしく支えるアイテムです。
【抱っこじゃないと眠れない、そんな赤ちゃんへ】
「布団に置いた瞬間に起きてしまう」「抱っこしていないと落ち着かない」--そんな悩みを抱えるご家庭も少なくありません。
popomiのベビー抱っこ枕は、両サイドのクッションが赤ちゃんをやさしく包み込み、まるで腕の中にいるような安心感をつくります。腕と足を自然にホールドする設計で、モロー反射による目覚めにも配慮。赤ちゃんが落ち着いて眠れる環境づくりをサポートします。
【安心して眠れるための立体設計】
適度な重みとクッション性で、不意な寝返りにも配慮した構造。お顔が沈み込み過ぎない絶妙な形状にこだわりました。
さらに、頭部分の枕のデザインは、頭のぐらつきに配慮したライン、絶壁に配慮したサポートライン、そして顔埋めに配慮したラインを立体的に設計。赤ちゃんの向きに合わせて左右を使い分けられるリバーシブル仕様となっています。向き癖に合わせてクッションを調整することで、より自然な姿勢をサポートします。
付属のインナーヘッドクッションにより、高さの調整も可能。成長や体格に合わせて使い分けができる設計です。新生児期（生後3か月頃まで）はクッションを外して使用するなど、月齢に応じた使い方にも配慮しました。
赤ちゃんの柔らかい頭をやさしく守るための、細やかな工夫を重ねています。
【毎日使うものだから。使いやすさに徹底的にこだわりました】
・ストラップ一体型設計：赤ちゃんを包むストラップは枕と一体型。ずれにくく、調整ボタンでやさしくフィットします。
・新生児から2歳頃まで使える設計：成長に合わせて枕の長さを調整できるボタン式仕様。月齢に応じて使い方を変えられる工夫を施しました。
・中材インナーカバーは撥水加工仕様：よだれやミルク汚れも中まで染みにくく、サッと拭き取りやすい。
・インナーヘッドクッション付属：高さの調整が可能で、月齢に応じた使用にも配慮しています。
毎日の抱っこ時間を、少しでも心地よくするための工夫を重ねました。
【商品概要】
商品名：ベビー抱っこ枕
価格：9,580円（税込）
サイズ：枕本体83×29cm／インナーヘッドクッション22×29cm
素材：枕本体クッション（中綿）ポリエステル100％
カバー再生繊維セルロース50％、綿50％
対象年齢：新生児～24ヶ月
商品ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-hugpillow-js.html
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
配信元企業：株式会社A-YO商事
