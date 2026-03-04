教育DX時代に求められるICT支援員の基礎を学ぶWeb講習会を開催 ～教員志望の大学生・現職教職員も対象～
一般社団法人日本ICT支援員協会（所在地：東京都、会長：木村裕文）は、新年度を前に、ICT支援員としての基礎知識を学びたい方やICT支援員として学校での勤務を希望する方、ICT支援員を派遣・雇用する企業・団体の職員、教職員、さらには教育現場に関心のある大学生などを対象に、「ICT支援員Web講習会 ブロンズコース 2026年春期」をオンラインで開催します。
本講習会では、ICT支援員の役割や学校のICT環境の基本的な理解、情報モラル・著作権など、教育現場で押さえておきたい実務的知識を体系的に学ぶことができます。新年度のスタートを見据え、実践に直結する基礎力を身につけたい方に最適な内容です。さらに、教員志望の大学生にとっても、学校でのICT活用の実際やICT支援員の役割を理解することは、これからの教育現場を担う上で大きな強みとなります。現場で求められる視点や最新動向を学ぶ機会としてもご活用いただけます。
【開催概要】
■日程（いずれもオンライン開催）
2026年3月21日（土）13:30～16:30 《申込締切》3月13日（金）
2026年3月22日（日）9:00～12:00 《申込締切》3月13日（金）
2026年3月28日（土）9:00～12:00 《申込締切》3月19日（木）
2026年4月4日（土）9:00～12:00 《申込締切》3月27日（金）
2026年4月11日（土）9:00～12:00 《申込締切》4月3日（金）
2026年4月12日（日）9:00～12:00 《申込締切》4月3日（金）
※同一内容の講習ですが、復習を兼ねて複数回の受講も可能です。
■受講料
一般：7,000円（税込） 内訳：入会金1,000円＋2026年度個人年会費6,000円（※）
学生：4,000円（税込） 内訳：入会金1,000円＋2026年度個人年会費3,000円（※）
（※）2027年5月31日まで有効
■対象者
・ICT支援員としての基礎知識を学びたい方
・学校でICT支援員として働くことを希望する方
・教育現場に関心のある大学生（教員志望・教育関連職を目指す方など）
・ICT支援員を派遣・雇用する企業・団体の職員
・教育委員会、自治体、学校の教職員 など
■お申し込み方法
以下のURLよりお申し込みください。
http://www.ict-supporters.jp/
【講習内容（予定）】※予告なく変更となる場合があります。
イントロダクション「学校DXの進展情況と課題」稲垣 忠（東北学院大学 教授）
◇１時間目：「ICT支援員との仕事と役割」木村 裕文（一般社団法人日本ICT支援員協会 会長）
◇２時間目：「学校のICT環境と利活用2026」菅野 加奈子（株式会社夢デザイン総合研究所 主任）
◇３時間目：「注意すべき情報セキュリティ・情報モラル・著作権と生成A Iの利活用と教育DX」石田 淳一（株式会社アールジェイ 代表取締役）
◇修了確認：確認テスト（修了証の取得）、アンケート
【主催者情報】
会社名：一般社団法人日本ICT支援員協会
代表者：会長 木村 裕文
副会長 豊田 充崇（和歌山大学教授）
顧問 山西 潤一（一般社団法人日本教育情報化振興会（JAPET&CEC） 会長、富山大学名誉教授、上越教育大学監事）
TEL：03-3868-3231 E-Mail：info@ict支援員.com
URL：http://www.ict-supporters.jp/
事業内容：ICT支援員の普及促進（学校の情報化）
【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人日本ICT支援員協会 担当者：木村
TEL：090-4076-9608 E-Mail：info@ict支援員.com
配信元企業：一般社団法人日本ICT支援員協会
