『ヒューマノイドロボット』の市場、技術、有力企業を解説した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。重要部品の技術分析、市場実績データ、市場予測もご覧いただけます。
2026年3月4日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ヒューマノイドロボット 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年2月24日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ヒューマノイドロボット 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Humanoid Robots 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 280
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/humanoid-robots/1149
本調査レポートでは、ヒューマノイドロボティクスの市場、技術、有力企業を解説します。自動車・家庭用・物流業界のヒューマノイド全般を取り上げ、ヒューマノイドロボットの重要部品の技術分析、2023年から2025年までの市場実績データ、2026年から2036年までの市場予測をご覧いただけます。自動車、物流、家庭用の各用途にわたるヒューマノイドロボット市場は、今後5年で急拡大し、2030年代初めまでに約250億ドル規模に達する見通しですが、その後、成長は緩やかになり、市場は2036年にかけて徐々に飽和状態（295億ドル）に向かうと予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343090/images/bodyimage1】
「ヒューマノイドロボット 2026-2036年」は以下の情報を提供します
最先端ヒューマノイド、対象産業、導入タイムラインのレビュー：
● 現在のタスクと業界（自動車業界、倉庫・物流業界など）
● 各セクターでの重要技術概要
● 参入企業各社のベンチマーク評価と分析
ヒューマノイドロボットの各ハードウェア部品の完全分析：
● 各種部品の技術分析と課題
（アクチュエータ、モーター、減速機、ネジ、ベアリング、カメラ、LiDAR、レーダー、超音波センサー、触覚センサー、ソフトウェアとAI、バッテリー、高性能材料、アーム用エンドエフェクターなど）
● 各種部品のコスト分析
● 設計・製造上の課題
● 規制上の課題
● 使用が見込まれる重要部品と主要技術の今後のトレンド
市場規模予測とビジネス機会：
● 自動車業界と物流・倉庫業界の参入企業レビュー
● 市場実績データ（2023-2025年）
● コスト予測（2026-2036年）
● 自動車、家庭用、物流・倉庫の各業界向けの市場規模・導入量予測（2026-2036年）
● ヒューマノイド用主要部品の市場規模・導入量予測（2026-2036年）
● バッテリー容量予測（2026-2036年）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/humanoid-robots/1149
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「ヒューマノイドロボット 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年2月24日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「ヒューマノイドロボット 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Humanoid Robots 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 280
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/humanoid-robots/1149
本調査レポートでは、ヒューマノイドロボティクスの市場、技術、有力企業を解説します。自動車・家庭用・物流業界のヒューマノイド全般を取り上げ、ヒューマノイドロボットの重要部品の技術分析、2023年から2025年までの市場実績データ、2026年から2036年までの市場予測をご覧いただけます。自動車、物流、家庭用の各用途にわたるヒューマノイドロボット市場は、今後5年で急拡大し、2030年代初めまでに約250億ドル規模に達する見通しですが、その後、成長は緩やかになり、市場は2036年にかけて徐々に飽和状態（295億ドル）に向かうと予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343090/images/bodyimage1】
「ヒューマノイドロボット 2026-2036年」は以下の情報を提供します
最先端ヒューマノイド、対象産業、導入タイムラインのレビュー：
● 現在のタスクと業界（自動車業界、倉庫・物流業界など）
● 各セクターでの重要技術概要
● 参入企業各社のベンチマーク評価と分析
ヒューマノイドロボットの各ハードウェア部品の完全分析：
● 各種部品の技術分析と課題
（アクチュエータ、モーター、減速機、ネジ、ベアリング、カメラ、LiDAR、レーダー、超音波センサー、触覚センサー、ソフトウェアとAI、バッテリー、高性能材料、アーム用エンドエフェクターなど）
● 各種部品のコスト分析
● 設計・製造上の課題
● 規制上の課題
● 使用が見込まれる重要部品と主要技術の今後のトレンド
市場規模予測とビジネス機会：
● 自動車業界と物流・倉庫業界の参入企業レビュー
● 市場実績データ（2023-2025年）
● コスト予測（2026-2036年）
● 自動車、家庭用、物流・倉庫の各業界向けの市場規模・導入量予測（2026-2036年）
● ヒューマノイド用主要部品の市場規模・導入量予測（2026-2036年）
● バッテリー容量予測（2026-2036年）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/humanoid-robots/1149
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ