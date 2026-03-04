【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団】が2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「構造化データ」をYouTubeで配信開始
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「構造化データ」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
2026年、SEOは大きく変わります。
これまでの「Google検索順位を上げるSEO」から、
AIに引用される・推薦されるためのLLMO / AIO対策の土台へ。
本動画では、
? SEOをやっているつもりが
? 実はLLMO対策・AIO対策にもなる
“一石二鳥”の施策を解説します。
今回のテーマ
キーワード評価からエンティティ理解へ
「このサイトは何者か？」をAIが即理解できる構造へ
そのカギとなるのが 構造化データ（Schema.org） です。
なぜ構造化データが重要なのか？
AIは自然文だけでなく、ページ内の JSON-LD（Schema.org） を読み取り情報の理解に努めています。
構造化データの精度 ＝ AIの理解精度
になります。
Schema.orgはこちら
https://schema.org/
業種別の適切な構造化データを必ず確認しましょう。
無料SEO診断のご案内
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
東京SEOメーカーでは、毎月5社様限定で「構造化データ診断」を実施しています。必要なSchema設計を作成してお渡ししています。
▼目次
======================
0:00 オープニング
1:05 構造化データについて
2:11 構造化データの使い方
2:25 よく使う構造化データ
2:59 医療系の構造化データ
3:17 飲食店の構造化データ
======================
━━━━━━━━━━━━━━━━
無料プレゼント
━━━━━━━━━━━━━━━━
「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-kaigaiseo/
「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
━━━━━━━━━━━━━━━━
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
チャンネル登録者数12400人、現在43本の動画をリリースしています。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
◆SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/search-engine-optimization/
◆海外SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/kaigaiseo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室のご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。
特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。最近では、AIO,LLMO対策の研究とサポートも開始しており、SEO書籍5冊、海外SEO書籍1冊、LLMO書籍1冊の刊行実績がございます。
