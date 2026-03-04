【3/12緊急追加開催】改正製品安全4法施行から3ヶ月。日本市場で「販売停止」を防ぐための海外EC事業者向け実務解説セミナー
【3/12緊急追加開催】改正製品安全4法施行から3ヶ月。日本市場で「販売停止」を防ぐための海外EC事業者向け実務解説セミナー
～中国・韓国企業の間で広まる「国内管理人」未選任のリスク。最新の規制対応状況を言語別に徹底レクチャー～
2025年12月25日の「改正製品安全4法」施行からまもなく3ヶ月。日本のECプラットフォームにおける規制対応が本格化する中、海外事業者の間で「特定輸入事業者」の届出や「国内管理人」の選任に関する混乱が続いています。
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2026年2月に開催し大反響を呼んだ解説セミナーを、内容をさらにアップデートし、2026年3月12日（木）に緊急追加開催することを決定いたしました。
■「知らなかった」では済まされない。今、海外EC事業者が直面している現実
改正法施行後、PSE（電気用品安全法）やPSC（消費生活用製品安全法）の対象製品を扱う海外事業者は、日本国内に責任者（国内管理人）を置くことが法的義務となりました。
現在、主要なECモール等でもコンプライアンス遵守の動きが加速しており、適切な届出が行われていない場合、販売停止やアカウントのリスクに直結する局面を迎えています。本セミナーでは、施行後3ヶ月で見えてきた「現場での具体的な課題」と、経済産業省へのスムーズな届出プロセスを、中国・韓国の専門スタッフが実務目線で解説します。
■本セミナーのポイント
「施行後」だから話せるリアル: 2月の施行直後とは異なる、現在のプラットフォーム側の動向や取り締まりの状況を反映。
言語別セッション: 誤解の許されない法的解釈を、中国語・韓国語でダイレクトに提供。
ワンストップ解決策の提示: 届出だけでなく、選任後の運用コストを抑えるためのスキームを紹介。
【セミナー詳細】
開催日時：2026年3月12日（木）
【中国語セッション】 12:00～12:30（日本時間）
【韓国語セッション】 12:30～13:00（日本時間）
開催形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料（事前申込制）
対象：日本向けECを展開する中国・韓国企業の経営層、輸出入・法務担当者
【プログラム（予定）】
3ヶ月経過後の総括：改正法対応の現状と、今すぐ対応すべき優先事項
実務徹底解説：「国内管理人」選任から経済産業省への届出までのフロー
リスク回避の具体策：PSE/PSCマーク表示と特定輸入事業者の法的責任
支援サービス紹介：コマースロボティクスが提供する「国内管理人サービス」
Q&Aセッション
【お申し込みURL】
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理人サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が日本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の日本進出をイチからお手伝いいたします。
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者：代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設立：2013年7月
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL：http://www.commerce-robotics.com
