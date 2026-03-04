【3月17日｜オンライン開催】AI時代のオフショア開発 ― AI駆動開発で変わるベトナムオフショアの現在地と未来 ―
株式会社アイディーエス（本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年3月17日（火）に、オフショア開発におけるAI活用についてのオンラインセミナー「AI時代のオフショア開発 ― AI駆動開発で変わるベトナムオフショアの現在地と未来 ―」を開催いたします。
昨今、国内のエンジニア採用が難航する中、多くの企業がオフショア開発を検討していますが、言葉の壁や品質への不安から踏み出せないケースが少なくありません。
本セミナーでは、こうしたオフショア開発特有の課題に対し、AI技術がどのように貢献できるのかを解説します。しかし、単に「最新のAIツールを導入するだけ」では、プロジェクトを成功に導くことはできません。
「AIで解決できること」と「ツールだけでは越えられない壁」とは何か？
IDS（スマラボ）のAI活用の取り組みをもとに、オフショア開発を『外注先』から『自社の確かなパートナー』へと引き上げるための、新しい開発のあり方をお届けします。初めて検討される方も、過去に失敗して再検討を考えている方も、ぜひご参加ください。
▼このような方におすすめ
・国内のエンジニア採用が難しく、開発体制の維持に限界を感じている方
・新規事業やDXのアイデアを、まずは「形（モック）」にして素早く検証したい方
・AIを活用した開発プロセスで、具体的に何が「早く・便利に」なるのか知りたい方
▼プログラム概要
・避けては通れない「エンジニア不足」の社会情勢
・多くの企業が直面する「オフショア開発への不安」
・なぜ「品質」と「コミュニケーション」が課題となるのか
・AIで解決できること
・AIだけでは解決しきれない「文化・人間」の課題
・AI×IDSで、オフショアの「2つの壁」は解決する
・ベトナム視察ツアーのご紹介
▼開催スケジュール
3月17日（火） 12：15～12：45（30分）
▼開催概要
・主題：【3月17日｜オンライン開催】AI時代のオフショア開発 ― AI駆動開発で変わるベトナムオフショアの現在地と未来 ―
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
吉岡 拓郎（営業）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://sma-labo.jp/notice/seminar260317/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
