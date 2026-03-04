【3月24日｜オンライン開催】自社でできるAWSコスト最適化″4つ″の打ち手
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343092/images/bodyimage1】
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年3月24日に、オンラインセミナー「自社でできるAWSコスト最適化"4つ"の打ち手」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260324/
AWSは「使い方次第」でコストを最適化できます。
しかし実際には、日々の運用や開発業務に追われ、コストの見直しまで手が回らない企業も少なくありません。
本セミナーでは、自社で実践できるAWSコスト削減の方法を、
基本編（すぐに着手できる施策）
実践・応用編（より効果を高める施策）
の2つのレベルに分けて解説します。
「まず何を確認すべきか」
「どこに無駄が潜んでいるのか」
「どう運用に組み込むべきか」
といった観点から、分かりやすく整理します。
AWSは「やり方次第」で、もっとシンプルに、もっと効率的に運用できます。
まずは“今の使い方”を見直すことから始めてみませんか？
▼このような方におすすめ
・AWSコスト最適化をしたいが、どこから手を付ければよいか分からない
・請求は見ているが、具体的な改善ポイントが判断できない
・施策を試しても、その場限りで運用に組み込めていない
▼プログラム概要
・まず確認すべき“無駄コスト”の見つけ方（基本編）
・すぐ着手できる改善策の考え方と進め方（基本編）
・効果を高める運用・設計の工夫（応用編）
・継続的に最適化を回すためのポイント（応用編）
▼開催スケジュール
3月24日（火） 13：00～13：30（30分）
▼開催概要
・主題：【3月24日｜オンライン開催】自社でできるAWSコスト最適化“４つ”の打ち手
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260324/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、2026年3月24日に、オンラインセミナー「自社でできるAWSコスト最適化"4つ"の打ち手」を開催いたします。
セミナー詳細・お申込みはこちら
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260324/
AWSは「使い方次第」でコストを最適化できます。
しかし実際には、日々の運用や開発業務に追われ、コストの見直しまで手が回らない企業も少なくありません。
本セミナーでは、自社で実践できるAWSコスト削減の方法を、
基本編（すぐに着手できる施策）
実践・応用編（より効果を高める施策）
の2つのレベルに分けて解説します。
「まず何を確認すべきか」
「どこに無駄が潜んでいるのか」
「どう運用に組み込むべきか」
といった観点から、分かりやすく整理します。
AWSは「やり方次第」で、もっとシンプルに、もっと効率的に運用できます。
まずは“今の使い方”を見直すことから始めてみませんか？
▼このような方におすすめ
・AWSコスト最適化をしたいが、どこから手を付ければよいか分からない
・請求は見ているが、具体的な改善ポイントが判断できない
・施策を試しても、その場限りで運用に組み込めていない
▼プログラム概要
・まず確認すべき“無駄コスト”の見つけ方（基本編）
・すぐ着手できる改善策の考え方と進め方（基本編）
・効果を高める運用・設計の工夫（応用編）
・継続的に最適化を回すためのポイント（応用編）
▼開催スケジュール
3月24日（火） 13：00～13：30（30分）
▼開催概要
・主題：【3月24日｜オンライン開催】自社でできるAWSコスト最適化“４つ”の打ち手
・参加費用：無料
・参加方法：ウェビナー（Zoom）
※ご視聴環境をご用意ください。
※当日のURLはお申込みいただいたメールアドレスに開催前日を目安にお送りいたします。
▼スピーカー
磯野 大治郎（事業推進部）
▼お申込み
下記URLよりお申し込みください
（https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar260324/）
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
プレスリリース詳細へ