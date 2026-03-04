電子帳簿保存法対応を支援 一括PDF/A変換ソフト「DocuFreezer」30％OFFキャンペーン開始
京都府木津川市の株式会社ビクパソネット（代表取締役：柴田 光晴）は、
電子保存義務への対応を支援するWindows用ドキュメント変換ソフト
DocuFreezer
の30％OFFキャンペーンを開始しました。
背景
電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの保存要件が明確化されています。
多くの企業でPDF保存は進んでいるものの、
保存形式が担当者ごとに異なる
WordやExcelのまま保管されている
月末に変換作業が集中する
といった課題も見られます。
電子保存は「PDFにすること」だけではなく、
保存形式の統一と長期閲覧保証が重要とされています。
長期保存形式としては
ISO 19005-1（PDF/A）
が国際規格として定義されています。
DocuFreezerの特長
DocuFreezerは、
Word、Excel、画像、CADなどを一括PDF変換
PDF/A形式に対応
ファイル単位・フォルダ単位でまとめて処理可能
出力先指定が可能
シンプルな操作設計
を特長とするWindows用ソフトウェアです。
操作は4ステップ
１．ファイル選択（個別／フォルダ単位）
２．形式設定（PDF／PDF/A選択）
３．出力先指定
４．スタート
これにより、手作業による繰り返し変換を削減できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343174/images/bodyimage1】
キャンペーン概要
製品名：DocuFreezer（Windows版）
通常価格：22,000円（税込）
キャンペーン：30％OFF
期間：2026年3月1日～3月31日
【製品詳細】
https://5boshi.jp/docufreezer/
会社概要・お問い合わせ先
会社名：株式会社ビクパソネット
代表取締役：柴田 光晴
適格請求書発行事業者登録番号：T2130002030063
Email：support@5boshi.jp
なお、本キャンペーンは法人様名義でのお申し込みに対応しており、見積書・請求書の発行が可能です。
銀行振込でのお支払いにも対応しています。
配信元企業：株式会社ビクパソネット
