テキーラ市場、二〇二九年までに二百三十億ドル超へ拡大へ
高級化と小売拡大が年平均一一％成長を牽引し、世界的消費構造を再定義
テキーラはもはや祝祭的なショットや限定的な文化行事にとどまらない。小売店や高級バーにおいて、ウイスキー、ラム、ウォッカと並ぶ高級蒸留酒として確立されている。可処分所得の増加、嗜好の進化、世界的なブランド強化を背景に、テキーラ市場は二〇二九年までに二百三十億ドルを超え、年平均約一一％で拡大すると予測されている。
注目すべきは成長速度だけでなく、その背後にある構造変化である。消費者は原産地、熟成工程、真正性を重視し、テキーラを工芸的製品として評価している。
成長が集中する地域
北米は引き続き主要な収益基盤である。二〇二九年までに約九十七億ドルに達し、米国単独で約八十四億五千万ドルを占めると見込まれている。
米国市場では以下の三つの消費変化が顕著である。
・高級および超高級品への移行
・自宅での調酒文化拡大
・実店舗および電子商取引での流通拡充
テキーラは特定機会向け飲料から、若年層および都市部を中心とした生活様式型消費へと移行している。
ブランコが引き続き主導
ブランコは二〇二九年に市場価値の約四一％、約九十四億ドルを占めると予測されている。
その優位性は以下に基づく。
・多様な伝統および現代的調合への適合性
・アガベ本来の風味を活かした清潔感
・熟成不要による迅速な生産
・缶入り飲料や即飲型製品との相性
真正性と拡張性を両立する基盤製品として位置付けられている。
高級化は主流へ
高級テキーラは二〇二九年に約四二％を占め、最大区分となる見込みである。
消費者は以下に価値を見出している。
・百パーセント青アガベ原料
・単一農園や工芸的製法の物語性
・熟成品や限定品
・持続可能性や倫理的生産
高級化は利益率拡大と飲用形態の多様化を促進している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343193/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343193/images/bodyimage2】
小売と電子商取引の影響
二〇二九年には約六六％、十五億ドル超が店外販売経路で取引されると予測されている。
主な要因は以下である。
・量販店および酒類専門店での入手容易性
・オンライン販売基盤の成長
・自宅消費傾向
・贈答および季節販促
バーや飲食店以外での消費が拡大している。
市場拡大を支える構造要因
需要・供給両面からの要因が成長を支えている。
電子商取引拡大により、原産地や製法情報を直接伝達可能。
観光および宿泊業の回復が店内販売を強化。
店内外両経路の並行成長が収益多角化を実現。
節度と品質志向への転換が高級化を後押し。
主要成長分野
今後五年間で最大の追加収益が見込まれる分野は以下である。
・店外販売
・高級テキーラ
・ブランコ製品
これらは二〇二九年までに百三十億ドル超の追加市場価値を生み出すと予測されている。
テキーラの成長は量より質に基づいている。真正性、高品質、体験価値を求める消費傾向の中で、世界蒸留酒市場における最速成長分野の一つとしての地位を維持する見通しである。
本市場の詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/tequila-global-market-report
配信元企業：The Business research company
