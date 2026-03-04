日本脳炎（JE）ワクチン市場は、2035年までに7億2,070万米ドルへ達する見込みであり、年平均成長率（CAGR）6.9％で成長すると予測されている
Survey Reports LLCは2026年3月に、日本脳炎（JE）ワクチン市場に関する調査報告書を発行したと発表した。本報告書は、タイプ別（不活化ワクチン、組換えワクチン、生ワクチン）、流通チャネル別（病院、小売、オンライン）に市場を分類し、2025年から2035年までの市場分析、動向、機会および予測を提供するものである。本レポートは、日本脳炎（JE）ワクチン市場の予測評価を提示し、市場成長の推進要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
日本脳炎（JE）ワクチン市場の概要
日本脳炎（JE）ワクチンは、日本脳炎ウイルスによって引き起こされ、感染した蚊に刺されることにより媒介されるウイルス感染症である日本脳炎を予防するために設計されたワクチンである。本疾患は主にアジアの農村部および農業地域に影響を及ぼし、重症例では重度の脳炎、神経学的合併症、あるいは死亡に至る可能性がある。JEワクチンは、流行地域の国々において国家予防接種プログラムの一環として広く使用されており、高リスク地域を訪問する旅行者にも推奨されている。生ワクチンおよび不活化ワクチンの形態で提供されるこれらのワクチンは、強力な免疫を付与し、当該感染症に関連する発症率、入院率、および死亡率を大幅に低減するものである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本脳炎（JE）ワクチン市場規模は2025年に2億5,840万米ドルを創出したと算定されている。さらに、2035年末までに市場収益は7億2,070万米ドルに達すると予測されている。2025年から2035年の予測期間において、日本脳炎（JE）ワクチン市場は約6.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる日本脳炎（JE）ワクチン市場の定性的分析によれば、市場規模は、予防医療の普及拡大、政府主導の予防接種プログラムおよび医療技術革新、流行地域における高い疾病有病率、公衆衛生施策の強化を背景として拡大すると見込まれている。日本脳炎（JE）ワクチン市場における主要企業には、KM Biologics Co., Ltd.、Meiji Holdings Co. Ltd.、Valneva SE、Sanofi、Bharat Biotech International Limited、Chengdu Institute of Biological Products Co. Ltd.が含まれる。
目次
● 日本脳炎（JE）ワクチン市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本脳炎（JE）ワクチン市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本脳炎（JE）ワクチン市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ 不活化ワクチン、組換えワクチン、生ワクチン
● 流通チャネル別：
○ 病院、小売、オンライン
