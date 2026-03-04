iPhone「ビデオを読み込めません」エラーの対処法5選
Tenorshare Co., Ltd.は、2月25日（水）、AI高画質化ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能がさらに最適化され、一部の既知の問題が修正されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://pse.is/8s9wkc
iPhoneではインターネット上の動画を視聴できますが、時々「ビデオを読み込めません」というエラーが表示されることがあります。動画をすぐに見たいのにエラーが出ると、かなり困りますよね。
今回は、iPhoneで「ビデオを読み込めません」エラーの原因とその対処法を紹介します。スムーズに動画を視聴したい方は、ぜひ参考にしてください。
・パート1．iPhoneで「ビデオを読み込めません」エラーが発生する原因
iPhoneで「ビデオを読み込めません」エラーが発生する原因は、主に内部要因と外的要因の2つに分けられます。
内部要因には、ストレージ容量やメモリの不足、iOSのバージョンが古いことなどがあります。容量やメモリが不足すると動画のダウンロードや再生に支障が出るほか、システムが古いとアプリの動作が不安定になることがあります。
一方、外的要因としては、ネットワーク環境の不安定さや、動画の形式・パラメータがiPhoneに対応していないことが挙げられます。通信状況が悪いとダウンロードに失敗しやすく、非対応の動画は正常に再生できません。特に高画質動画は、端末によってはサポートされない場合があります。
・パート2．iPhoneで「ビデオを読み込めません」エラーへの対処法5選
iPhoneの「ビデオを読み込めません」エラーは、適切な対処により解決できます。ここからは、iPhoneにおける「ビデオを読み込めません」エラーの主な対処法を5つ紹介します。iPhoneを利用している方は、参考にしてください。
対処法1：ストレージの空き容量を確認する
iPhoneで動画を視聴する時は、ストレージの空き容量を確認しましょう。ストレージの空き容量が少ないと、iPhoneは動画のダウンロードや一時的な保存ができなくなります。
特にオリジナルバージョンの動画を再生しようとすると、その動画をダウンロードする必要があるため、十分な空き容量がないと「ビデオを読み込めません」エラーが発生します。ストレージの空き容量が少ない場合は、不要なファイルを削除しましょう。
対処法2：オンライン動画修復サイトで読み込めないビデオを修復する
iPhoneで「ビデオを読み込めません」エラーが表示された場合は、4DDiGオンライン動画修復などのサイトで動画を修復しましょう。
4DDiGオンライン動画修復とは、4DDiGがリリースした動画修復サイトです。再生できない動画や読み込みが遅い動画などを専門知識がなくても修復できます。また、対応デバイスが豊富で、修復率も高水準を維持しています。
4DDiGオンライン動画修復：https://pse.is/8s9ylr
動画修復ツール4DDiG File Repairを無料体験：https://pse.is/8s9wkc
対処法3：iPhoneを再起動する
iPhoneの「ビデオを読み込めません」エラーが表示されたら、iPhoneを再起動してみましょう。
iPhoneを再起動すると、システムの一時ファイルやメモリのキャッシュがクリアされ、動作がリセットされます。これにより、メモリ不足や一時的なソフトウェアの不具合が解消され、正常に動画を読み込めるようになります。
