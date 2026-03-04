ICTテクニカルサポート事業を展開するキューアンドエー株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：野村 勇人、以下キューアンドエー）は、統合型人事システム「ジンジャー」を提供する jinjer株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：冨永 健、以下jinjer）とのパートナーシップを強化し、ジンジャーを活用したBPaaS型運用支援サービス「まるごと人事労務サポート」を開始いたしました。

※BPaaS：SaaSと運用代行を一体で提供する業務サービス

◆人事・労務の「運用力」が問われる時代へ

働き方の多様化や慢性的な人材不足などを背景に、人事・労務領域は大きな転換期を迎えています。とりわけ、約40年ぶりに労働基準法の大幅な見直しが進んでおり、企業には従来以上に正確かつ柔軟な労務管理が求められています。

こうした環境下で、勤怠管理や給与計算、各種申請・問い合わせ対応など、担当者の負担は増加しています。制度理解や設定変更、運用調整、問い合わせ対応などのノンコア業務に追われ、属人化や運用品質の低下といった課題も顕在化しています。

このような状況を受け、近年では業務単位で外部の専門リソースを活用し、運用の安定化を図る企業が増えています。法改正や制度改定に対応しながら業務を安定して継続させるためには、実務を支える運用支援が不可欠となっています。

◆クラウド型人事システム活用の人事労務運用サポートを提供開始

私たちはコンタクトセンターやテクニカルサポートを通じて、長年にわたり業務現場における「安定運用」を支援してきました。人事・労務システムにおいても、導入そのものではなく、その後の運用をいかに安定して回し続けられるかが、企業活動の安定に直結すると考えています。

今回、統合型人事システム「ジンジャー」を活用し、定常運用業務・年次業務・サポート業務の3カテゴリに紐づく個別メニューを組み合わせて提供することで、企業の人事労務部門が本来注力すべき戦略業務に集中できる環境づくりを支援します。

◆「まるごと人事労務サポート」サービス構成（※すべて個別契約が可能）

1. 定常運用業務

日々の人事・労務運用を、システム設定からデータ更新、申請対応まで一貫して支援します。勤怠管理・給与計算・各種手続きに関わる実務を代行することで、担当者の負荷分散と運用品質の均一化を実現します。

2. 年次業務

年末調整など、年に一度発生する高負荷の業務を支援します。帳票作成やデータ化、提出に必要な準備作業をアウトソーシングすることで、繁忙期の業務停滞を防ぎ、正確な処理をサポートします。

3. サポート業務

従業員からの問い合わせ対応や、各種手続き・制度のFAQ整備など、人事労務部門に集まる“社内の一次対応”を代行します。問い合わせデータをもとに継続的にFAQを更新し、自己解決率向上と問い合わせ削減につなげます。

◆jinjer株式会社 最高顧客責任者 Chief Customer Officer 廣田 達樹さまコメント

jinjer株式会社は、「人事のこれからの当たり前をつくる」というミッションのもと、プロダクト提供にとどまらず、お客様の業務定着・成果創出までを支援する体制強化を進めています。このたび、豊富な業務知見と高いオペレーション品質を持つキューアンドエー社との連携により、複雑化する人事労務業務に対して、より実効性の高いBPO支援を実現できると確信しています。今後も両社の強みを掛け合わせ、企業の人事領域における“実装まで伴走するプラットフォーム”の構築を推進してまいります。

・なぜjinjerと提携するのか

従来の人事労務代行では、情報の突き合わせに工数とエラーリスクが伴っていました。ジンジャーは勤怠管理・給与計算・人事情報を単一データベースで管理し、即時性と整合性を担保します。これにより工数とエラーリスクを抑制し、属人化の防止にも寄与します。この運用基盤を背景に、私たちは単なる作業代行にとどまらず、高品質で安定した運用支援を提供します。

・私たちの想いと今後の展望

私たちキューアンドエーは、コンタクトセンターおよびテクニカルサポートの運営で培ってきた「業務を止めない現場支援」を強みとしてきました。人事・労務の領域においても、制度や運用が変化し続けるなか、個別業務を点で支援するのではなく、実務の流れ全体を一体で支える体制が不可欠だと考えています。

「まるごと人事労務サポート」では、定常運用業務・年次業務・サポート業務を組み合わせることで、運用・問い合わせ・ナレッジを一気通貫で代行・支援します。各サービスは個別に契約・導入が可能で、企業の体制や課題に応じて段階的に利用できる点も特長です。また、日々の問い合わせ内容をFAQへ反映することで、ナレッジを継続的に更新し、業務の属人化防止と対応負荷の軽減につなげています。

今後、これらの運用実績をもとに、設定変更や月次処理の品質基準の高度化、問い合わせ傾向を踏まえた改善提案の強化など、人事・労務業務がより安定して回り続けるための支援領域を拡充してまいります。

ジンジャーは、人事労務・勤怠管理・給与計算・人事評価・サーベイ・データ分析といった幅広い人事業務を、1つの人事データベースで管理できる統合型人事システムです。 1つの人事データベースだから実現できる「正しい人事データ」は、AIによる定型業務の自動化から人的資本経営に向けた高度なデータ活用までを実現し、業務効率化と組織の意思決定の質を高め、ひとの可能性を最大解放する未来を創出します。