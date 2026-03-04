SOLUM、「リテールテック JAPAN 2026」に出展… 日本の流通市場におけるDX攻略を加速

- 「Retail in Sync」ビジョンのもと、オンライン・オフラインを統合するリアルタイム・データ・エコシステムを公開

- 日本の大手SI企業「BIPROGY」と共同出展、日本市場に最適化されたリテール自動化戦略を提示

ソウル & 東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバル・リテールテックのリーディングカンパニーであるSOLUM (KOSPI: 248070),（ソルエム）は、3月3日から6日まで東京ビッグサイト（Tokyo Big Sight）で開催される「リテールテック JAPAN 2026」に出展し、日本の流通市場の革新に向けた統合リテール自動化ソリューションを公開します。

日本経済新聞社（Nikkei）が主催する「リテールテック JAPAN」は、アジア最大級のリテール・デジタルトランスフォーメーション（DX）専門展示会です。毎年8万人以上のグローバル流通関係者が集結し、POS、AIデータ分析、デジタルサイネージなどの最先端技術トレンドを共有する場として知られています。

SOLUMは今回の展示で「Retail in Sync」という核心的なビジョンのもと、電子棚札（ESL）を媒介にPOS、在庫管理、モバイルアプリが有機的に連動するリアルタイムのオンライン・オフライン統合エコシステムを披露します。特に、実際の店舗環境を忠実に再現した「4大革新ゾーン（Zone）」を構成し、来場者がSOLUMの技術力を直感的に体験できるようにしました。

各ゾーンでは、以下の革新的なソリューションを紹介します：

・パーソナライズされたショッピング体験: 肌タイプ診断キオスクとバー（Bar）タイプ・サイネージを連動。

・効率的な動線ガイド: ESLのLED点滅（ブリンキング）および位置情報に基づくナビゲーション。

・インテリジェントな在庫管理: 棚荷重センサーと連動したピッキングおよび在庫管理。

・持続可能な店舗運営: データに基づいたリテールメディアネットワーク（RMN）および最適化ソリューション。

これらのソリューションはすべて、SOLUM独自の統合プラットフォームである「SSP（SOLUM Solution Platform）」を通じて一つの運用体系で管理されます。

特に今回の展示は、日本の代表的なシステムインテグレーター（SI）企業であるBIPROGY（ビプロジー）との共同ブースとして運営されます。SOLUMは、現地市場に精通したパートナーとの協業を通じて、日本のリテール環境に最適化されたデータ駆動型の自動化モデルを提示し、日本市場における基盤をさらに強固なものにする戦略です。

SOLUMの関係者は、「リテールテック JAPANは、日本市場における技術トレンドを先取りするための最も重要な舞台です。単なる機器の供給を超え、データ中心の統合リテールビジョンを提示することで、日本の主要な流通チャネルとのパートナーシップを強化し、市場シェアを拡大していきます」と述べています。

